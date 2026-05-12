ปอศ.รวบ 3 จีนเทา เช่าบ้านหรูพัทยา ลอบเปิดโรงงานผลิต “บุหรี่ซอมบี้”

ตำรวจ ปอศ. บุกทลายรังผลิต “บุหรี่ซอมบี้”รวบ 3 จีนเทา เช่าบ้านหรูกลางเมืองพัทยา ยึดสารเอโทมิเดต-อุปกรณ์การผลิตอื้อ
วันนี้ (12 พ.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. ร่วมสั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ 10/44 ถนนหนองกระบอก เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งกบดานและใช้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าประเภท "บุหรี่ซอมบี้" เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นและนักเที่ยว
จากการตรวจค้นบ้านพักลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีรั้วรอบขอบชิด เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนได้ทั้งหมด 3 ราย ประกอบด้วย นายถังสุ่ย อายุ 33 ปี, นายเปาลี่ อายุ 30 ปี และนายเฉิน เจียเจิ้น อายุ 25 ปี พร้อมยึดของกลางประกอบด้วยสารอโทมิเดท ประกอบด้วยสารเคมี Solvay Interrox st 50 จำนวน 2 ถัง ,สารเคมีถังน้ำเงิน 81 ถัง,สารเคมีถังปีบ 74 ถัง,สารเคมี ผงสีขาว 10 ถาด,สารเคมี ผงสีขาว 1 ถุง,เครื่องชั่ง 1 เครื่อง,เครื่องซีน 1 เครื่อง,สารโซเดียมไบคาร์บอเนต 4 กระสอบ,ซองบรรจุหัวพอตบุหรี่ไฟฟ้า 2,700 ชิ้น ,เครื่องจักรผลิต 3 เครื่อง,ถังสีขาว เก็บในตู้เย็น 3 ถัง,สารเคมี บรรจุปีบ 10 ถัง ,ผงสารเคมี สีขาว 1 ถุง
ต่อมาได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน 2 เข้าตรวจสอบสารเคมีดังกล่าว พบว่าเป็น "สารเอโทมิเดต" (Etomidate) ซึ่งถูกจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 โดยสารตัวนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผสมลงในบุหรี่ไฟฟ้าที่กลุ่มผู้ใช้เรียกว่า "บุหรี่ซอมบี้" เนื่องจากมีฤทธิ์กดประสาทรุนแรง หากใช้เกินขนาดอาจทำให้เกิดอาการเบลอ หรือคลุ้มคลั่งคล้ายซอมบี้
สืบเนื่องจากตำรวจ กก.2 บก.ปอศ. ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีกลุ่มชาวจีนเช่าบ้านหรูหลังดังกล่าว มีพฤติกรรมน่าสงสัยมีการขนส่งถังเคมีเข้าออกบ่อยครั้ง จึงส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์จนมั่นใจว่ามีการผลิตสารเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายจริง จึงขออนุมัติหมายศาลจังหวัดพัทยาเข้าทำการตรวจค้นจับกุม ซึ่งขณะเข้าตรวจค้นพบว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย กำลังเตรียมนำสารเคมีบรรจุลงในหัวพอตบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเตรียมส่งจำหน่ายตามออเดอร์
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 รายยังคงให้การปฏิเสธ เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันผลิตและครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เอโทมิเดต) โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป