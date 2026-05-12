ปอท.รวบ พ.ต.ท.โรงพักปอยเปต วิดีโอคอลข่มขู่เหยื่อโอนเงิน

ตำรวจ ปอท.ดักรวบ พ.ต.ท.โรงพักปอยเปต คาจตุจักร หลังวิดีโอคอลข่มขู่เหยื่อโอนเงิน เจ้าตัวรับผันตัวจาก"บัญชีม้า" ติดยศขึ้นชั้นเป็นนายตำรวจสายเชือด
วันนี้ ( 11 พ.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ภานุภัท กิตติพันธ์ ผกก.1 บก.ปอท. พ.ต.ท.พรเสกข์ เชาวสันต์ สว.กก.1 บก.ปอท. และ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ ตาแว่น สว.กก.1 บก.ปอท. นำกำลังจับกุม นายอมรเทพ หรือ "ต้า" อายุ 35 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 333/2568 ลงวันที่ 21 มี.ค.68 ข้อหา "ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, อั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบกันฟอกเงิน , ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม” ได้ในพื้นที่แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางปี 2567 มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจ บก.ปอท. ว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพันตำรวจโทวิดีโอคอลหาเหยื่อแล้วอ้างว่าพัวพันคดีผิดกฎหมาย ก่อนข่มขู่จนเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีม้าสูญเงินจำนวนมาก
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ที่มี "บอสจีน" เป็นหัวหน้าขบวนการ ตั้งฐานที่มั่นอยู่ในปอยเปต ประเทศกัมพูชา จึงได้ขอศาลออกหมายจับไว้ ก่อนติดตามจับกุมกลุ่มเครือข่ายขบวนการดังกล่าวได้จำนวนหลายราย ทั้งกลุ่มบัญชีม้า กลุ่มโทรหลอก และกลุ่มฟอกเงิน กระทั่งตามจับกุมนายอมรเทพผู้ต้องหารายนี้ได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน นายอมรเทพ ให้การรับสารภาพว่าตอนแรกถูกหลอกไปเป็นบัญชีม้า แต่พอเห็นรายได้ดีจึงขยับเลื่อนตำแหน่งมาเป็นรับหน้าที่แต่งกายชุดตำรวจวิดีโอคอลไปหลอกเหยื่อด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามตน เพิ่งเดินทางกลับมาเมืองไทยเมื่อต้นเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา และกำลังเตรียมตัวจะเดินทางกลับไปทำงานที่ปอยเปต แต่กลับมาถูกจับกุมเสียก่อน เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลถึงตัวการใหญ่ต่อไป