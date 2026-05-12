“บิ๊กต่าย” เผย “หมิงเฉิน ซัน” เป็นกระเป๋าเงินแก๊งสแกมเมอร์ พบเงินหมุนเวียนหลาย 10 ล้าน

ผบ.ตร. เผย “หมิงเฉิน ซัน” เชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน ทำหน้าที่เป็นกระเป๋าเงิน พบเงินหมุนเวียนหลาย 10 ล้านบาท
วันนี้ (12 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ความคืบหน้าคดีนายหมิงเฉิน ซัน ผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกตรวจค้นพบอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และอุปกรณ์ยุทธวิธีจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนขยายผลในหลายมิติ ทั้งเครือข่ายอาวุธ เส้นทางการเงิน และความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติ ยืนยันว่าพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน ทำหน้าที่เป็นกระเป๋าเงิน พบเงินหมุนเวียน โอนเงินเข้าออกระหว่างประเทศหลาย 10 ล้านบาท ส่วนเรื่องอาวุธสงคราม อยู่ระหว่างขยายผลจากข้อมูลเครื่องมือสื่อสารของเจ้าตัว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า 1 ในอาวุธ เป็นของตำรวจที่ถูกซื้อมาในลักษณะของ โครงการสวัสดิการตำรวจ ก่อนจะถูกจำนำต่อเป็นทอด ๆ ขณะที่อาวุธสงครามชนิดอื่น ๆ อยู่ระหว่างขยายผลถึงที่มา และวิธีการซื้อขายแต่จากการสอบสวนขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มคนมีสี ยืนยันหากเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งหมด ซึ่งขณะนี้พอรู้ตัวผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ หากพูดออกไป เกรงว่าจะไหวตัวหลบหนี แต่เบื้องต้นสามารถขยายผลดำเนินการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ได้แล้ว 5 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการอีกจำนวนหนึ่ง
โดยหลังเกิดเหตุการณ์นี้ ยืนยันว่ามาตรการการป้องกันและปราบปราม รวมถึงการข่าว ไม่ได้บกพร่อง หรือหละหลวม เพราะหากหลวมหรือบกพร่อง ก็คงไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนนี้ได้ แต่ต้องยอมรับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในปัจจุบันมีวิธีการหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เช่นนายเฉิน หมิงซัน จากการตรวจสอบก็ไม่พบประวัติเคยกระทำความผิดในประเทศจีนและในประเทศไทยมาก่อน แต่หลังเกิดเหตุการณ์นี้ตัวเองก็ได้กำชับให้เพิ่มมาตรการตรวจสอบบุคคลให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก
นอกจากนี้ที่มี มีการสื่อออกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าผู้ต้องหามีลักษณะการสะสมอาวุธปืนหรือไม่ พลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ เป็นเพียงการตั้งสมมุติฐานในการสืบสวนเพียงเท่านั้น ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าตัวผู้ต้องหา เป็นบุคคลที่สะสมอาวุธสงครามไว้เพื่อก่อการใดและการหนึ่ง