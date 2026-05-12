“บิ๊กต่าย” เผย “หมิงเฉิน ซัน” เป็นกระเป๋าเงินแก๊งสแกมเมอร์ พบเงินหมุนเวียนหลาย 10 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



วันนี้ (12 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ความคืบหน้าคดีนายหมิงเฉิน ซัน ผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกตรวจค้นพบอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และอุปกรณ์ยุทธวิธีจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนขยายผลในหลายมิติ ทั้งเครือข่ายอาวุธ เส้นทางการเงิน และความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติ ยืนยันว่าพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน ทำหน้าที่เป็นกระเป๋าเงิน พบเงินหมุนเวียน โอนเงินเข้าออกระหว่างประเทศหลาย 10 ล้านบาท ส่วนเรื่องอาวุธสงคราม อยู่ระหว่างขยายผลจากข้อมูลเครื่องมือสื่อสารของเจ้าตัว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า 1 ในอาวุธ เป็นของตำรวจที่ถูกซื้อมาในลักษณะของ โครงการสวัสดิการตำรวจ ก่อนจะถูกจำนำต่อเป็นทอด ๆ ขณะที่อาวุธสงครามชนิดอื่น ๆ อยู่ระหว่างขยายผลถึงที่มา และวิธีการซื้อขายแต่จากการสอบสวนขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มคนมีสี ยืนยันหากเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งหมด ซึ่งขณะนี้พอรู้ตัวผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ หากพูดออกไป เกรงว่าจะไหวตัวหลบหนี แต่เบื้องต้นสามารถขยายผลดำเนินการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ได้แล้ว 5 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการอีกจำนวนหนึ่ง

โดยหลังเกิดเหตุการณ์นี้ ยืนยันว่ามาตรการการป้องกันและปราบปราม รวมถึงการข่าว ไม่ได้บกพร่อง หรือหละหลวม เพราะหากหลวมหรือบกพร่อง ก็คงไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนนี้ได้ แต่ต้องยอมรับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในปัจจุบันมีวิธีการหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เช่นนายเฉิน หมิงซัน จากการตรวจสอบก็ไม่พบประวัติเคยกระทำความผิดในประเทศจีนและในประเทศไทยมาก่อน แต่หลังเกิดเหตุการณ์นี้ตัวเองก็ได้กำชับให้เพิ่มมาตรการตรวจสอบบุคคลให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก

นอกจากนี้ที่มี มีการสื่อออกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าผู้ต้องหามีลักษณะการสะสมอาวุธปืนหรือไม่ พลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ เป็นเพียงการตั้งสมมุติฐานในการสืบสวนเพียงเท่านั้น ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าตัวผู้ต้องหา เป็นบุคคลที่สะสมอาวุธสงครามไว้เพื่อก่อการใดและการหนึ่ง