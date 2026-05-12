“กรมคุก” เผย “หมิงเฉิน ซัน” ยังนอนไอซียู จัด จนท.คุมเข้ม ตรวจเบื้องต้นไม่พบสารยาบ้า-กัญชา

MGR Online - “ราชทัณฑ์” เผย ขั้นตอนการรับตัว “หมิงเฉิน ซัน” ก่อนมีอาการชักเกร็ง ส่งตัวรักษา รพ. ขณะนี้ยังอยู่ในไอซียู เบื้องต้นตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติด “เมทแอมเฟตามีน-กัญชา”
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสื่อมวลชนและเป็นที่ให้ความสนใจของสังคม กรณีการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีน ซึ่งมีข้อสงสัยว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับการเตรียมการก่อการร้ายในประเทศไทย นั้น
วันนี้ (12 พ.ค.) กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษพัทยา ว่า กรณีการรับตัวและการส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี (สัญชาติจีน) ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด รับตัวควบคุมไว้ภายในเรือนจำ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2569 เวลา 15.30 น. ต่อมา ในเวลา 17.30 น. ผู้ต้องขังเกิดอาการชักเกร็งและหมดสติ เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำจึงได้ประสานสายด่วน 1669 เพื่อส่งตัวออกไปรับการรักษาฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลภายนอก โดยผู้ป่วยได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจและนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ (โรงพยาบาลบางละมุง) โดยแพทย์เวรฉุกเฉินได้รับตัวไว้เพื่อทำการรักษาและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เวลา 21.00 น. โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ ได้ดำเนินการย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่อง ณ หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ
ในเบื้องต้น เรือนจำพิเศษพัทยา ได้ตรวจหาสารเสพติดและสารพิษในร่างกาย จากการตรวจเบื้องต้น ไม่พบสารเสพติด ประเภทเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) และกัญชา ซึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำได้ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการ เพื่อขอรับเอกสารยืนยันผลการตรวจสารเสพติดอย่างเป็นทางการจากทางโรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างส่งตรวจไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด , สารไซยาไนด์ (Cyanide) และกลุ่มยาเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) คาดว่าจะทราบผลการตรวจอย่างเป็นทางการภายใน 5 - 15 วัน
ขณะนี้ นายหมิงเฉิน ซัน ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุสุดวิสัย เรือนจำพิเศษพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป