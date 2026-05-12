อัยการปราบทุจริตเลื่อนนัดฟังคำสั่ง คดีสินบนทองคำไปอีก 1 เดือน ถกเครียด ผู้ไต่สวนอิสระขอดึงสำนวนคดีไปทำเอง

อัยการปราบทุจริตเลื่อนนัดฟังคำสั่ง คดีสินบนทองคำไปอีก 1 เดือน ถกเครียด ประเด็นผู้ไต่สวนอิสระ ส่งหนังสือแจ้งขอดึงสำนวนคเดีไปทำเอง
เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2569 ที่สำนักงานปราบปราบการทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด พนักงานอัยการนัดฟังคำสั่ง ในคดีที่ พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป. นำสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. ,นายสมบัติ ธรธรรม,นายสรพงศ์ วงษ์สุวรรณ , นายสุรสิทธิ์ แพเกิด เเละความเห็นสมควรไม่ฟ้องคือ นายสามารถ หรือเอ็ดเวิร์ด กอนแก้ว ในคดีสินบนทองคำ 246 บาท มอบให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.
โดยในวันนี้อัยการมีการเลื่อนฟังคำสั่งออกไป 1 เดือน เนื่องจากทางคณะทำงานอัยการอยู่ระหว่างพิจารณา
โดยวันนี้คณะทำงานอัยการมีการประชุมกันจากประเด็นที่คณะผู้ไต่สวนอิสระ ซึ่งขณะนี้กำลังไต่สวนคดีในส่วนของนายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเเละหนังสือเเจ้งมายังอัยการ ขอให้ส่งคดีนี้ที่อยู่ในอำนาจของทางคณะทำงานอัยการ ไปให้คณะไต่สวนอิสระเป็นผู้พิจารณา เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องเดียวกัน เเละอยู่ในอำนาจของคณะผู้ไต่สวนอิสระ
ซึ่งคณะทำงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตฯกำลังพิจารณาในประเด็นดังกล่าว โดยจะพิจารณาหนังสือคำสั่งของคณะ ก่อนที่จะเสนอความเห็นไปยังอัยการสูงสุดพิจารณาคดี
ภายหลังการประชุมก็ยังไม่ได้มีความเห็นที่จะส่งไปยังอัยการสูงสุดในวันนี้ มีรายงานว่าทางคณะทำงานอัยการหลายคนไม่เห็นด้วยที่จะส่งคดีในส่วนที่มีการส่งสำนวนมาให้อัยการไปให้ผู้ไต่สวนอิสระทำทั้งหมด