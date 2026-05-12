เซียนพระชื่อดัง หนุ่มนครปฐม พบตร.จี้คดีถูกรุมกระทืบเลือดอาบ หลังนัดเคลียร์มาดามเก่ง

หนุ่มนครปฐม 1 ใน 9 เซียนพระ ถูกกระทืบคาร้านอาหารเจ็บหนักหลังนัดเคลียร์เงินมาดามเก่ง
จากกรณีที่ น.ส.ดรณ์ หรือ มาดามเก่ง เปิดปมแฉ 9 เซียนพระ ติดหนี้แจ้งความดำเนินคดี ซึ่ง 1 ใน 9 เซียนพระ นายปัญญา ไกรภักดีกุล หรือหนุ่มนครปฐม ได้เข้าแจ้งความเมื่อวันที่ 14 ม.ค.68 เวลา 16.30น. โดยแจ้งความว่าวันเกิดเหตุได้นัดมาคุยหนี้สินกับทางมาดามเก่ง ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านชัยพฤกษ์ ห้อง VIP หลังจากนั้นมีชาย 2 คน ขี่รถจยย.เข้ามาที่ร้าน และถามกับทางพนักงานร้านว่า ห้อง VIP อยู่ตรงไหน ก่อนจะพุ่งตรงเข้ามาที่ห้อง และชายทั้ง2คน ได้รุมทำร้ายร่างกาย
ใช้สนับมือต่อย หนุ่มนครปฐม จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดออกในสมอง เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเดือน หลังจากเกิดเหตุเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ชัยพฤกษ์ แต่ผ่านไปนานกว่า 1 ปีแต่ยังไม่สามารถตามคนร้ายได้
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.30น. วันที่ 12 พ.ค.69 พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ได้เปิดกล้องวงจรปิดในร้านดังกล่าว ขณะที่ หนุ่ม นครปฐม (ใส่เสื้อสีเหลือง) เดินเข้ามาที่ร้านเวลา 14.00 น. ถัดมาเวลา 16.30 น. วงจรปิดจับภาพคนร้าย2คน ขี่รถจยย.มาจอดบริเวณหน้าร้าน และเดินตรงเข้าไปที่ห้อง VIP ก่อเหตุทำร้ายและหนีไป
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกพยานปากหรือพนักงานที่ร้านอาหารเข้ามาชี้ภาพคนร้ายทั้ง 2 ราย และจะสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป