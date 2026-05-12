"นพศิลป์" ลงพื้นที่ประชุมฝ่ายสืบสวนคลี่คลายคดีต่างด้าวฮุบเกาะพะงัน

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 12 พ.ค. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ลงพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติกระทำความผิดในประเทศไทย โดยเฉพาะการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนบริษัทภายในราชอาณาจักรไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนทั้งจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายสืบสวนสังกัดตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองพื้นที่ และผู้กำกับการโรงพักท้องที่เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าในวันพรุ่งนี้ (13 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงันเพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ด้วยตนเอง.