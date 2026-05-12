พ่อค้าออนไลน์ร้องถูกผู้บริหารค่ายมือถือดังเมาขับชนท้าย ท้าทายข่มขู่ ก่อนซิ่งหนี ตร.กดดันให้ยอมความ

พ่อค้าออนไลน์หอบหลักฐานเข้าร้องขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกผู้บริหารค่ายมือถือชื่อดัง เมาขับรถชนท้าย ท้าทายข่มขู่ ก่อนขับรถชิ่งหนี อีกทั้งถูกตำรวจกดดันให้ยอมความ
วันนี้ (12 พ.ค.) นายเอกลักษณ์ พ่อค้าออนไลน์ชื่อดัง นำหลักฐานคลิปวงจรปิดเข้าร้องเรียนกับทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกผู้บริหารระดับสูงของบริษัทค่ายมือถือชื่อดัง ขับรถชนท้ายแล้วหนี ซ้ำยังถูกท้าทายชกต่อยและใช้อิทธิพลมืดกดดันผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา บริเวณสี่แยกประเสริฐมนูกิจ
นายเอกลักษณ์ เปิดเผยว่า ขณะที่จอดรถติดไฟแดงอยู่ดีๆ กลับถูกรถโตโยต้าคู่กรณีพุ่งชนท้ายอย่างจัง เมื่อลงมาเจรจากลับพบว่าคู่กรณี ซึ่งสวมเสื้อเชิ้ตสีดำอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนัก แทนที่จะขอโทษ คู่กรณีกลับเดินปรี่เข้ามาจับตัวและสบถคำหยาบใส่ เมื่อผู้เสียหายจะถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน กลับถูกท้าทายวพร้อมข่มขู่ว่า จนเกิดการปะทะกันกลางถนน ในจังหวะที่อาสากู้ภัยให้เลื่อนรถเข้าข้างทางเพื่อรอเจ้าหน้าที่ คู่กรณีกลับอาศัยจังหวะชุลมุนซิ่งรถหนีหายไปทันที โดยไม่รอประกันหรือตำรวจ ตนจึงได้นำเอกสารการตรวจร่างกาย เข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว
โดยหลังเกิดเหตุคู่กรณีหายตัวไปนานถึง 3 วัน ก่อนจะโผล่เข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมข้ออ้างสุดแปลกที่ว่าไม่ได้หลบหนี แต่จะไปแจ้งความเหมือนกันแค่ไปผิดโรงพัก ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า เป็นการถ่วงเวลาเพื่อให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจางหายไปหรือไม่
นายเอกลักษณ์ เปิดเผยต่อว่า นอกจากจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในตอนแรก ยังถูกสารวัตรนายหนึ่งใน สน.ลาดพร้าว พยายามกล่อมให้ยอมความและไม่ให้เอาเรื่อง จนมารู้ภายหลังว่าสารวัตรคนดังกล่าวมีความสนิทสนมกับฝ่ายคู่กรณี มิหนำซ้ำเมื่อขู่จะร้องเรียนไปยังบริษัทต้นสังกัด ทนายของคู่กรณีกลับตอบกลับอย่างมั่นใจว่า “ส่งไปเลย เดี๋ยวเขาตัดเรื่องทิ้งเอง” แถมคู่กรณียังแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายกับตนเองอีก ทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายลงมือก่อน
ด้าน นายนิรันดร์ เกแง้ว ทีมงานเพจสายไหมต้องรอด ระบุว่า คดีนี้หลักฐานชัดเจน ทั้งพฤติกรรมเมาขับ ชนแล้วหนี และการท้าทายทำร้ายร่างกาย เตรียมประสานผู้กำกับการ สน.ลาดพร้าว เพื่อติดตามคดีให้ถึงที่สุด และตรวจสอบพฤติกรรมของนายตำรวจที่เข้ามาแทรกแซงการทำงาน เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายที่ถูกข่มขู่ด้วย