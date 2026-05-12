หนุ่มไรเดอร์ถูกสาวแสบสั่งของหลักหมื่น หลอกโอนเงินทิพย์

หนุ่มไรเดอร์ร้องทีมงานเพจสายไหมต้องรอด ถูกสาวสั่งของมูลค่าหลักหมื่นบาท ทำทีจะโอนเงิน แต่เชิดของหนี
วันนี้ (12 พ.ค.) นายวุฒิชัย เทียนมุระ อายุ 24 ปี ไรเดอร์ผู้เสียหาย ร้องขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกสาวสั่งของมูลค่าหลักหมื่นบาท ทำทีว่าจะโอนเงินให้ แต่สุดท้ายไม่ได้โอน
นายวุฒิชัย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ไปส่งพัสดุเป็นเกม มูลค่า 15,702 บาท ที่คอนโดแห่งหนึ่ง ย่านประชาชื่น โดยเมื่อไปถึงได้โทร.หานางสาวเสาวณีย์ เจ้าของพัสดุ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ากำลังยุ่งอยู่ อีกประมาณ 5-10 นาที จะโอนเงินค่าสินค้าให้ ทางไรเดอร์จึงวางสินค้าไว้ให้ลูกค้าที่คอนโดดังกล่าว แต่สุดท้ายหญิงสาวรายดังกล่าวไม่ได้โอนเงินให้ เมื่อติดต่อไปสอบถามก็ไม่รับสายและมีการบล็อกเบอร์โทร.ของตนไป
เมื่อตนรู้สึกถึงความผิดปกติ จึงย้อนกลับไปในจุดที่วางพัสดุ ก็ไม่เจอพัสดุที่เพิ่งไปส่ง เนื่องจากหญิงคนดังกล่าวได้ให้รถไปรับของไปส่งที่คอนโดอีกที่ ซึ่งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงรู้ความจริงว่ามิจฉาชีพรายนี้ไม่ได้อยู่ในคอนโดดังกล่าว แต่ใช้วิธีสับขาหลอก โดยหลังจากที่ตนได้วางพัสดุไว้ มิจฉาชีพได้เรียกพนักงานส่งของแกร็บ รับของไปส่งยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่จริงมีระยะทางห่างออกไป 18-20 กิโลเมตร
จากนั้นตนจึงสืบหาตัวลูกค้า ในกลุ่ม Facebook ของพนักงานส่งพัสดุ พบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก มีเพื่อนร่วมอาชีพตกเป็นเหยื่อในลักษณะเดียวกันนี้ 3-4 คน มูลค่าความเสียหายแต่ละครั้งอยู่ที่ 15,000-20,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหญิงรายดังกล่าวประมาณ 100,000 บาท
ขณะที่พฤติการณ์ของมิจฉาชีพรายนี้ จะใช้เบอร์โทร.เดิม แต่จะสุ่มเปลี่ยนชื่อเล่นและที่อยู่ในการจัดส่งไปเรื่อยๆ ตามคอนโดต่างๆ เพื่อไม่ให้ถูกจับได้ และมักจะสั่งซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์เกม คาดว่า น่าจะนำไปตระเวนขายต่อ
ทั้งนี้ ฝากบอกผู้ก่อเหตุว่า ตนพึ่งมาทำงานนี้ได้เพียง 4 เดือน เงินเก็บมีเพียงหลักหมื่นบาท ต้องหมดไปเนื่องจากว่าต้องนำมาชดใช้ค่าสินค้าให้กับทางบริษัท ตนก็มีครอบครัวและลูกที่ต้องดูแล อยากให้หยุดทำร้ายคนหาเช้ากินค่ำ พร้อมฝากไปถึงไรเดอร์และขนส่งคนอื่นๆ ให้ระมัดระวัง เนื่องจากว่าในสังคมมีคนแบบนี้อยู่จริงๆ อยากให้ระวังกันให้มาก ฝากไปถึงตำรวจ สน.ประชาชื่น ให้ช่วยดำเนินการติดตามคดี เพราะอาจจะเป็นครั้งที่ 4-5 ที่หญิงคนนี้ก่อเหตุโกงพัสดุ
ด้านทีมงานเพจสายไหมต้องรอด ฝากถึง ผกก.สน.ประชาชื่น และ สภ.ปากเกร็ด ให้ช่วยเร่งรัดติดตามจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว เนื่องจากเป็นภัยสังคมที่ซ้ำเติมค้นหาเช้ากินค่ำ พร้อมฝากเตือนไปถึงกลุ่มไรเดอร์ให้เพิ่มความระมัดระวังในการส่งพัสดุ หากลูกค้ายังไม่โอนเงิน หรือจ่ายเงินสด อย่าวางพัสดุทิ้งไว้และกดปิดงานโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ