ลากคอไอ้หื่น! ข่มขืนแม่เฒ่าวัย 70 สารภาพเห็นเหยื่ออยู่ลำพังจึงเกิดอารมณ์ทางเพศ

ตำรวจกองปราบตามรวบไอ้หื่น ขืนใจแม่เฒ่าเมืองตรัง วัย 70 สารภาพเห็นเหยื่ออยู่บ้านลำพัง จึงเกิดอารมณ์ทางเพศ
วันนี้ (12 พ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.มนตรี สงคง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายรื่น อายุ 54 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดตรังที่ จ.186/2569 ลง 16 เม.ย. 69 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย, กระทำอนาจารผู้ทุพพลภาพโดยใช้กำลังประทุษร้าย” ได้ในพื้นที่ ต.ทุ่งตอ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
สืบเนื่องจากเมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา นายรื่น ผู้ต้องหา ทำทีเคาะประตูบ้าน แสดงตัวเป็นคนรับซื้อของเก่า เข้ามาพูดคุยตีสนิทกับหญิงชรา วัย 70 ปี ภายในบ้านพักในพื้นที่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง กระทั่งเห็นว่าเหยื่ออยู่คนเดียวเพียงลำพัง จึงใช้กำลังบังคับข่มขืนแล้วหลบหนีไป
ต่อมาหลังเกิดเหตุ ทางญาติพี่น้องของผู้เสียหายทราบเรื่อง จึงพาเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ห้วยยอด ก่อนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตำรวจกองปราบตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายรื่น ให้การรับสารภาพ ว่า ทำไปเพราะขาดสติ เมื่อเห็นผู้เสียหายอยู่บ้านเพียงลำพัง จึงเกิดอารมณ์ทางเพศ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยยอด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป