“เสนาธิการทบ.” ลุยชายแดนช่องสายตะกู เยี่ยมชาวบ้านที่พบกำลังติดอาวุธ ขณะเข้าไปหาของป่า ย้ำ กกล.สุรนารีเพิ่มความเข้มเฝ้าตรวจ ปกป้องอธิปไตย-ประชาชน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2569 พล.อ. ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน พร้อมประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายอภิรักษ์ บุตรเพชร ที่บ้านพักในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ภายหลังทั้งสองคนเข้าไปหาของป่า ก่อนพบกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามาในพื้นที่ สร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ เสนาธิการทหารบกได้เน้นย้ำให้กองกำลังสุรนารี พิจารณาปรับการวางกำลังทหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมนำเครื่องมือเฝ้าตรวจชายแดนและอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสูงสุด สามารถปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้ตลอดเวลา ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ที่ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยทุกพื้นที่