โฆษก ตร.เผยขยายผลคดี “หมิงเฉิน ซัน” พบโยงสแกมเมอร์กัมพูชา ยันอาวุธไว้สู้ระหว่างแก๊ง ไร้แผนก่อวินาศกรรมในไทย

โฆษก ตร. เผย คืบหน้าคดีอุบัติเหตุรถคว่ำ สู่การทลายคลังแสง “จีนสีเทา” กลางพัทยา พบทั้งระเบิด C4 ปืน M16 และเส้นทางเงินโยงแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา ยืนยันยังไม่พบแผนก่อเหตุในไทย อาวุธที่พบไว้สู้ระหว่างแก๊ง เตรียมยกระดับคัดกรองต่างชาติกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ
วันนี้ (12 พ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงความคืบหน้าคดีความมั่นคง กรณี นายหมิงเฉิน ซัน ชาวจีน อายุ 31 ปี ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในพื้นที่ จ.ชลบุรี ก่อนนำไปสู่การขยายผลตรวจค้นบ้านพักหรูในเมืองพัทยา และพบคลังแสงอาวุธสงครามจำนวนมาก ทั้งระเบิด C4 อาวุธปืน M16 รวมถึงระเบิดสังหารหลายรายการ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัล พบภาพการฝึกใช้อาวุธ การสะสมอาวุธ และบทสนทนาต่างๆ มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยหลักฐานทั้งหมดชี้ชัดว่า ผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการเตรียมอาวุธไว้เพื่อรับมือความขัดแย้งรุนแรงระหว่างแก๊งด้วยกันเอง
อย่างไรก็ตาม ตำรวจยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลหรือพยานหลักฐานใดบ่งชี้ว่า ผู้ต้องหามีแผนก่อวินาศกรรมในประเทศไทย หรือมีเป้าหมายทำร้ายประชาชนคนไทยแต่อย่างใด
ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาอ้างว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสะสมอาวุธไว้เพื่อฆ่าตัวตายนั้น โฆษก ตร. ระบุว่า เป็นสิทธิในการให้การของผู้ต้องหา แต่เจ้าหน้าที่จะยึดพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลเป็นสำคัญ
ด้านการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือ ตำรวจไซเบอร์ ได้เข้าตรวจสอบบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตเคอร์เรนซีของผู้ต้องหาอย่างละเอียด พบมีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยตรง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างขยายผลไปยังบริษัทที่ผู้ต้องหาเคยจดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยา รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนสมรส เพื่อหาความเชื่อมโยงในการกระทำผิดทั้งหมด
จากการตรวจสอบประวัติการเดินทาง พบว่า นายหมิงเฉิน ซัน เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้หนังสือเดินทางของจีนและกัมพูชา พร้อมถือวีซ่าประเภท PE (Privilege Entry Visa) สำหรับกลุ่มผู้มีกำลังทรัพย์ อีกทั้งยังมีสถานะพำนักระยะยาวในประเทศเกาหลีใต้
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า คดีดังกล่าวจะถูกนำมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อปรับปรุงมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติ โดยอาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงกับหน่วยงานออกวีซ่า และพิจารณานำระบบให้คะแนนความเสี่ยง (Scoring) มาใช้ในอนาคต เพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้กลุ่มอาชญากรใช้สิทธิพิเศษทางการเงินเข้าประเทศ
ขณะเดียวกัน ขณะนี้มีผู้ต้องหาในคดีรวม 6 ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธปืนสั้น Glock ให้กับผู้ไม่มีคุณสมบัติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยและดำเนินคดีอาญาแล้ว
สำหรับอาวุธสงครามอย่างปืน M16 และวัตถุระเบิด แม้คนร้ายจะพยายามลบหมายเลขประจำปืนเพื่อทำลายหลักฐาน แต่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้แล้วอย่างน้อย 1 กระบอก และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลถึงเครือข่ายลักลอบนำเข้าอาวุธ
“ประเทศไทยไม่ใช่ฐานที่มั่นของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ หรือทุนจีนสีเทา แต่ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว อาจถูกใช้เป็นพื้นที่พักพิง หรือทางผ่านของเครือข่ายอาชญากรรม โดยขณะนี้ไทยได้ประสานความร่วมมือกับจีนและกัมพูชา ในการปราบปรามเครือข่ายดังกล่าว พร้อมยืนยันว่า ไม่มีการแทรกแซงอธิปไตยจากต่างชาติ” พล.ต.ท.ไตรรงค์ เน้นย้ำ
ส่วนอาการล่าสุดของผู้ต้องหา ซึ่งมีอาการชักเกร็งและช็อกจากความเครียด รวมถึงอดอาหารต่อเนื่อง 3 วัน ระหว่างถูกคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษพัทยา จนต้องถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลนั้น ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด) ตลอด 24 ชั่วโมง
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่า ตำรวจด่วนสรุปคดีตั้งแต่วันแรก โดยยืนยันว่า ทุกขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน การตั้งข้อหา และการแถลงข่าวต่อสาธารณะ ดำเนินไปตามพยานหลักฐานอย่างรัดกุม โปร่งใส และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกประการ