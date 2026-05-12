ร่างทารกถูกทิ้งถังขยะซอยเจริญกรุง 58 ตร.เร่งหาตัวคนนำเด็กมาทิ้ง

พนักงานเก็บขยะพบร่างทารกแรกเกิด ถูกทิ้งถังขยะในซอยเจริญกรุง 58 ตำรวจเร่งตรวจสอบหาตัวคนนำเด็กมาทิ้ง
วันนี้ (12 พ.ค.) มีรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวานนี้ พ.ต.ต.เลิศชาย ผือลองชัย สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา รับแจ้งเหตุพบศพเด็กทารก ถูกทิ้งภายในถังขยะ ภายในซอยเจริญกรุง 58 แขวงและเขตยานนาวา กทม.จึงประสาน แพทย์เวร รพ.ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าตรวจสอบ
โดยที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบร่างทารกแรกเกิด ถูกทิ้งอยู่ในถังขยะ บริเวณกลางซอย เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุเพศได้ สภาพศพยังมีสายรกติดอยู่ คาดว่า พึ่งคลอดได้ไม่นาน
จากการสอบสวน นายชัยณรงค์ อายุ 50 ปี คนงานเก็บขยะ ผู้พบศพคนแรก เปิดเผยด้วยอาการตกใจ ว่า ขณะปฏิบัติงานเก็บขยะตามปกติ ได้เปิดถังขยะแล้วเทลงหลังรถ ปรากฏว่า เจอตุ๊กตาเด็ก แต่พอดูใกล้ๆ กลับเป็นร่างทารกเสียชีวิต จึงรีบประสานตำรวจมาตรวจสอบ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง พร้อมสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ เพื่อหาตัวแม่เด็กหรือคนที่นำเด็กมาทิ้ง มาดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนร่างทารกนำส่งนิติเวช รพ.ตร. เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป