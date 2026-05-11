DSI-DBD หารือปราบ “นอมินี” แหล่งท่องเที่ยวสมุย - พงัน พบข้อมูลกว่า 11,426 บริษัท

MGR Online - เอาจริง! DSI ผนึก DBD ปราบปรามเข้ม “นอมินี” แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สมุย - พงัน ลอบใช้ประโยชน์ทรัพยากรของประเทศเสียหาย พร้อมลุยจับจริงทั่วประเทศ
วันนี้ (11 พ.ค.) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชาญชัย ลิขิตคันทะสร ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง หารือร่วมกับ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว หรือ “นอมินี” ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและสร้างความเท่าเทียมในการประกอบธุรกิจ
การประชุมครั้งนี้เนื่องจากพบข้อมูลเชิงลึกจากการสแกนข้อมูลบริษัทในหลายจังหวัดท่องเที่ยวว่ามีความเสี่ยงเข้าข่ายการดำเนินธุรกิจผ่านนอมินีจำนวนมากและมีรูปแบบซับซ้อน รวมทั้งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีชาวต่างชาติบางกลุ่มรวมตัวแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพยากรของประเทศ และมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนในพื้นที่โดยทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ร่วมกันวางแนวทางการตรวจสอบบริษัทนอมินี
เบื้องต้นจะเริ่มจากการตรวจสอบที่ “เกาะสมุย” และ “เกาะพะงัน” จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายลำดับแรกในการเปิดปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก โดยได้นำข้อมูลบริษัทจำนวนกว่า 11,426 บริษัท มาวิเคราะห์และจำแนกระดับความเสี่ยงเป็นสูง กลาง และต่ำ เพื่อวางแผนตรวจสอบอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เริ่มจากกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อน พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ หากพบพฤติการณ์เข้าข่ายนอมินีอย่างชัดเจน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งเข้าตรวจสอบ อย่างเข้มข้น รัดกุม เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทันที โดยเน้น ‘จับจริง’ และพร้อมนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมาย และปฏิบัติการตรวจสอบนอมินีจะขยายผลครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่น เช่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา พัทยา และ หัวหิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจนอมินี สามารถแจ้งข้อมูลมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ สายด่วน 1202 หรือ Chatbot @dsi.th เพื่อร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม คุ้มครองผู้ประกอบการไทย และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป