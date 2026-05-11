รวบ 9 แอดมินลอบค้างาช้างข้ามชาติ ยึดของกลางมูลค่าเกือบ 10 ล้าน

ตำรวจ ปทส. - กรมอุทยานฯ เปิดปฏิบัติ "คชาฆาตปิดปลายงา" รวบ 9 แอดมินเพจลอบขายงาช้างข้ามชาติ ยึดของกลาง 250 กิโลฯ มูลค่าเกือบ 10 ล้าน
วันนี้ ( 11 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วยพล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ ผกก.5 บก.ปทส. และพ.ต.ท.ปฐมพงศ์ ทองจำรูญ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปทส.ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยนายสดุดี พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามสัญญา (CITES) ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติ Operation Broken Ivory "คชาฆาตปิดปลายงา" จับกุมเหล่าแอดมินกลุ่มลับค้างาช้างข้ามชาติ ลุยตรวจค้น 11 จุดทั่วประเทศจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 9 ราย ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ,อุทัยธานี ,กำแพงเพชร,ชุมพร, สงขลา ,ชลบุรี และ จ.จันทบุรี พร้อมยึดของกลางงาช้างท่อนและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 250 กิโลกรัมรวมมูลค่าประมาณ 9.9 ล้านบาท
พล.ต.ต.เอนกกล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปทส. ได้สืบสวนการลักลอบซื้อขาย ซากสัตว์ป่า งาช้างและเขี้ยวพะยูน ผิดกฎหมาย ผ่านกลุ่ม Facebook ชื่อ “เขี้ยวงา เครื่องรางจากสัตว์” เจ้าหน้าที่จึงได้ติดต่อทำทีขอซื้องาช้างจากกลุ่มผู้ค้าหลายคน และส่งของที่ได้รับดังกล่าวไปตรวจพิสูจน์ ยืนยันว่าเป็นงาช้างสายพันธุ์แอฟริกาทั้งหมด ซึ่งจากการสืบสวนพบเครือข่ายนี้ เพิ่งเริ่มดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี มีเงินหมุนเวียนประมาณ 10 ล้านบาท จึงเปิดปฏิบัติการ ทลายเครือข่ายกลุ่มผู้ค้างาช้างผิดกฎหมายกลุ่มนี้ ส่วนงาช้างดังกล่าวพบว่าถูกนำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาทางเรือมาลงที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาจะใช้วิธีติดต่อกับชาวเวียดนามที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้หางาช้างที่ต้องการให้ ก่อนจะลักลอบนำเข้าผ่านทางเรือโดยช่องทางธรรมชาติตามริมฝั่งแม่น้ำโขง
พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ กล่าวว่าะลสอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 9 คนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะขยายผลไปยังกลุ่มคนเวียดนามรวมถึง เส้นทางการนำเข้าว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้าง สำหรับงาช้างดังกล่าว พบว่าเมื่อนำเข้าจะถูกแปรรูปเป็น มีด ลูกประคำ และพระพุทธรูป ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะเป็นคนไทยที่มีความเชื่อว่างาช้างเป็นวัตถุมงคล
ด้านนายนฤพนธ์ ระบุด้วยว่า ตามกฎหมายการครอบครองงาช้าง ในประเทศไทยยังไม่เคยออกใบอนุญาตให้ครอบครองงาช้างแอฟริกา ซึ่งผลการจับกุมในครั้งนี้จะมีการรายงานส่งไปยังไซเตสที่เจนีวา เพื่อที่จะยืนยันว่าประเทศไทยมีความเข้มงวดกวดขันในการกวาดล้างการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ที่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 โดยอนุญาตให้ครอบครองและซื้อขายเฉพาะ "งาช้างบ้าน" ที่ได้มาอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น สำหรับของกลางเหล่านี้ จะมีการเก็บรักษาดูแลอยู่ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจนกว่าคดีจะสิ้นสุด และหลังจากนั้นจะมีการทำลายงาช้างต่อไป