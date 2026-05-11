รวบ 2 หนุ่มรับงานนักบิน ลอบขนไอซ์ 300 กก. ได้ค่าจ้าง 2.5 แสน

รอง ผบ.ตร.แถลงผลจับกุม 2 ผู้ต้องหารับงานนักบินลักลอบลำเลียงยาเสพติด ยึดไอซ์ 300 กก. สารภาพได้ค่าจ้าง 2.5 แสนบาท
วันนี้ (11 พ.ค.) ที่ กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.อ.สมประสงค์ เย็นท้วม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รองผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. หัวหน้างานปราบปรามยาเสพติด (ปส.) บช.น. ร่วมกันแถลง พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส. พ.ต.ท.วรพล สมประสงค์ สว.กก.ดส. ร่วมกันแถลงผลจับกุม นายรัตชานนท์ อายุ 21 ปี นายวิพัฒน์ อายุ 39 ปี
พร้อมของกลางไอซ์ ประมาณ 300 กิโลกรัม รถยนต์กระบะ 1 คัน รถยนต์เก๋ง 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง มูลค่ารวมประมาณ 33,000,000 บาท โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐาน ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้ รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และ ทำให้กระทบต่อความมั่นคง ของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป สามารถจับกุมได้ที่ริมถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่าสืบเนื่องจากช่วงต้นปี 2569 ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ดส. จับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญได้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมยาเสพติดจำนวนมากจากการสืบสวน ต่อมาพบว่ามีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่สมุทรปราการรายอื่นอีกโดยทำหน้าที่เป็น “นักบิน” ใช้รถยนต์เก๋งของกลางลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากทางภาคอีสาน เพื่อนำมาพักไว้ในพื้นที่ชั้นในก่อนลักลอบจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไปอันเป็นการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ก่อนจับสืบทราบว่าวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ต้องหาจะใช้รถยนต์ของกลางไปรับยาเสพติดจากผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อนำมาเก็บซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ชั้นในจึงใช้เครื่องมือในการสืบสวนจนทราบว่ารถยนต์เก๋งคันดังกล่าวขึ้นไปพื้นที่ภาคอีสานโดยมีรถยนต์กระบะของกลางอีกคันเป็นรถยนต์ในเครือข่าย
จึงนำกำลังติดตามตรวจค้นพบรถยนต์ทั้งสองคันขับตามกันมาในลักษณะเป็นรถนำ ลำเลียง ยาเสพติดรถตามบรรทุกยาเสพติดและสังเกตการณ์พบว่ารถยนต์กระบะบรรทุกสิ่งของมีน้ำหนักมากอยู่ภายในรถฯ เชื่อว่าเป็นยาเสพติดจึงเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบพบผู้ขับขี่รถยนต์กระบะมีพฤติกรรมขับหลบหนีจึงใช้ยุทธวิธีในการตรวจค้นจึงจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมยาเสพติดของกลาง
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวอีกว่า สอบถามผู้ต้องหาให้การรับว่าทำงานเป็น “นักบิน” ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดลงมายัง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามคำสั่งของเจ้าของยาเสพติด โดยได้รับค่าจ้างจากเจ้าของยาเสพติดเป็นเงินสด 250,000 บาท จึงแจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ และนำตัวผู้ถูกจับพร้อมด้วยของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ