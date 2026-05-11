กองปราบร่วมคลี่คดี "หมิงเฉิน ซัน" เร่งสอบเส้นเงิน-ข้อมูลโทรศัพท์ ไม่ฟันธงก่อการร้ายหรือไม่?

ผบช.ก.เผยส่งกองปราบเข้าร่วมคลี่คลายคดี "หมิงเฉิน ซัน" เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน-ข้อมูลโทรศัพท์ ไม่ฟันธงก่อการร้ายหรือไม่?
วันนี้ (11 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. เปิดเผยว่า ได้ส่ง พล.ต.ต. พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. เข้าร่วมคลี่คลายคดีจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี ชาวจีน พร้อมของกลางระเบิด และอาวุธปืนสงครามจำนวนมาก โดยจะดูในเรื่องของข้อมูลโทรศัพท์ และเส้นทางการเงิน และตอนนี้มีการมอบหมายแบ่งหน้าที่ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ,กองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมถึงชุดทำงานความมั่นคงของ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. เพื่อที่จะนำจิ๊กซอว์ทั้งหมดมารวมกันก่อนที่จะมาประเมินว่าผู้ต้องหาคนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์อย่างไรกับประเทศไทย
"ยืนยันว่าเรื่องนี้เราจะไม่ปล่อยไปง่าย ๆ ส่วนเรื่องเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่นั้น ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อน เบื้องต้นมีข้อมูลบางส่วนแล้วแต่ไม่อยากฟันธง" ผบช.ก.กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามสำนวนคดีดังกล่าวยังไม่มีการโอนมาที่กองปราบปราม เพราะ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ยังสามารถดำเนินการได้อยู่