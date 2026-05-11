กองปราบยึดผ้าปูที่นอน-เสื้อผ้า"หมอดูกินบวบ"จ่อออกหมายเรียกเร็วนี้ ๆ

ผบช.ก.เผยกองปราบบุกค้นสำนัก"หมอดูกินบวบ"ใน จ.ลำพูน ยึดผ้าปูที่นอน-เสื้อผ้า เพื่อกากลักฐานทางคดี เตรียมออกหมายเรียกเร็วนี้ ๆ
วันนี้ ( 11 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี ผู้เสียหาย 2 รายเข้าแจ้งความดำเนินคดี กับ อาจารย์แก้กรรมชื่อดังรายหนึ่งใน จ.ลำพูน ในข้อหากระทำอนาจารว่า เมื่อวานนี้ได้มีปฏิบัติการเข้าค้นบ้านพักหมอดูคนดังกล่าวที่เปิดเป็นสถานปฎิบัติธรรมของผู้ที่ถูกกล่าวหาในพื้นที่ จ.ลำพูน และจุดที่เชื่อมโยงอีก 2-3 จุด จากการเข้าค้นพบบุคคลที่ถูกกล่าวหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีบอกเพียงแค่ว่าเรื่องนี้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่าทั้งนี้ตำรวจยังไม่ได้มีการสอบปากคำ แต่ได้เก็บพยานหลักฐานตามที่ผู้เสียหายบอก โดยเก็บมาได้พอสมควรประกอบด้วยผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า และหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซึ่งได้สั่งการให้เอามาทั้งหมด ส่วนหนังสืออนาจารหรือหนังสือที่เกี่ยวกับสุนัขในลักษณะอนาจารยังไม่พบ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีผู้เสียหายเพียงแค่สองคน ก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าจะสอบปากคำผู้เสียหายเสร็จสิ้นและการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาเลยหรือไม่ ส่วนที่ยังไม่มีการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหานั้นทางเราจะต้องดูพฤติกรรมผู้เสียหายแต่ละรายว่าว่าจะเข้าข่ายความผิดใดบ้าง และเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายรายอื่นอีก จึงอยากขอประชาสัมพันธ์หากใครพบพฤติกรรมเช่นนี้ให้เข้ามาแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามได้เลย
"ยืนยันว่าเราไม่เกรงกลัวการแทรกแซงของลูกศิษย์ เพราะถ้ากลัวเมื่อวานคงไม่เข้าค้นหาพยานหลักฐาน และที่เข้าไปค้นเมื่อวานนี้เนื่องจากเกรงว่า หลักฐานจะถูกทำลายจึงจำเป็นต้องรีบเข้าตรวจค้น" ผบช.ก.กล่าว
ส่วนกรณีของ "โน้ส อุดม" พี่มีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวผ่านเวทีเดี่ยวไมโครโฟนและพฤติกรรมคล้ายกับกับผู้เสียหายรายอื่น ผบช.ก. ระบุว่า จะให้พนักงานสอบสวน เข้าไปตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวใช่บุคคลเดียวกันกับที่ผู้เสียหายสองคนกล่าวหาหรือไม่