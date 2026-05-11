ผบช.ก.เผยทยอยเรียก 9 เซียนให้ข้อมูลกองปราบคดี"มาดามเก่ง" แจ้งฉ้อโกง

ผบช.ก.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง "มาดามเก่ง-โทน บางแค-บิ๊กเต่า" ยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เผยทยอยเรียก 9 เซียนพระมาให้ข้อมูลกองปราบแล้ว
วันนี้ ( 11 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ( บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.กล่าวถึงความคืบกน้าคดี น.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือ"มาดามเก่ง" แจ้งความดำเนินคดี นายโทนทอง สุขแก่น หรือ "โทน บางแค" และเซียนพระรวม 9 ราย ในเรื่องปัญหาหนี้สินเกี่ยวกับพระเครื่อง และเรื่องนี้ยังไปเกี่ยวกับ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.ที่ นายโทนทอง กล่าวหาข่มขู่ทวงหนี้ว่า ตอนนี้ทั้ง 2 ฝ่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ส่วนที่พบว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เบื้องต้นได้เรียกมาคุยแล้ว ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าเซียนพระทั้ง 9 รายได้ถูกออกหมายจับแล้วนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถใช้คำว่าออกหมายจับได้ ต้องใช้คำว่าออกหมายเรียกเข้ามาให้ข้อมูล ทราบว่ามีเซียนพระบางคนจาก 9 คนนี้ ได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้ว ส่วนขั้นตอนการดำเนินการขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกับทุกฝ่าย ทั้งมาดามเก่ง โทน บางแค และ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุก ๆ คน