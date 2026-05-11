เหยื่อหมอดูกินบวบโผล่อีก! หนุ่ม 18 แจ้งจับ "อาจารย์แก้กรรม" หลอกอมอวัยวะเพศ

โผล่อีกราย! หนุ่ม 18 บุกกองปราบ แจ้งจับ "หมอแก้กรรม" ชื่อดังลำพูน ลวงกินข้าวส่วนตัว ก่อนหลอกอมอวัยวะเพศ ครอบครัวไม่กล้าโวยเพราะลูกศิษย์มีแต่คนดัง
วันนี้ (11 พ.ค.) ที่ กองปราบปราม นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พา นาย เอ (นามสมมติ) อายุ 18 ปี เข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดี กับ อาจารย์แก้กรรมชื่อรายหนึ่งใน จ.ลำพูน ในข้อหากระทำอนาจาร
นายเอกภพ เปิดเผยว่า สำหรับกรณีนี้น้องผู้เสียหายรายนี้ถูกอาจารย์แก้กรรมคนดังที่ภาคเหนือกระทำอนาจาร ตั้งแต่อายุ 17 ปี แต่ปัจจุบันน้องอายุ 18 ปี ซึ่งเรื่องราวในตอนนั้น ผู้เสียหายได้เข้าไปหาอาจารย์เพราะว่าคุณแม่ของน้องอยากพบ อยากดูดวงดูกรรมแต่พอไปถึงด้วยความที่น้องหน้าตาดี เขาก็ชวนไปกินข้าวส่วนตัว แล้วให้พ่อแม่ไปทานข้าวที่อื่น อาจจะเพราะเขาเลือกเหยื่อไว้แล้ว
นายเอกภพ กล่าวต่อว่าหลังเกิดเหตุ น้องก็เล่าให้ครอบครัวฟัง จากนั้นครอบครัวเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลของอาจารย์คนนี้ปรากฎว่ามีดารา คนมีชื่อเสียง คนดังข้าราชการ คนใหญ่คนโตเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมาย เกรงว่าถ้าออกมาพูดสังคมอาจไม่เชื่อ เพราะกำแพงศรัทธาต่อสังคมในตอนนั้นของเขายังสูงอยู่ แต่วันนี้กำแพงศรัทธาทลายลงไปแล้วจึงทำให้กล้าออกมา เพราะต้องจัดการเสียทีไม่อย่างนั้นจะมีเหยื่อเพิ่มแบบนี้ตลอดไป
ด้าน นายเอ ผู้เสียหายกล่าวว่า อยากบอกกับคนที่โดนกระทำเหมือนกับตนเอง ให้ออกมาแจ้งความช่วยกันจับคนร้ายเข้าคุกเพราะไม่มีใครอยากจะโดนแบบนี้เหมือนกับที่ตนเองโดนและก็เข้าใจหัวใจของคนที่โดนกระทำแบบนี้ ซึ่งสภาพจิตใจของตนเองตอนนั้นย่ำแย่มาก รู้สึกว่าทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ หลังจากมีผู้เสียหายคนแรกออกมาตนเองก็เดินหน้าลุย รู้สึกว่าอย่างน้อยได้จับคนที่ไม่ดีเข้าคุกไป