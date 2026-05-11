รวบหนุ่มมองโกเลีย แอบฉกไอโฟน 17 สาวบาริสต้า กลางทองหล่อ

สืบ ตม.ตามจับกุมหนุ่มชาวมองโกเลีย แอบขโมยไอโฟน 17 ของบาริสต้าสาวย่านทองหล่อ ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
วันนี้ (11 พ.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.ศ. ช่วยราชการ สตม. พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.รัฐโชติ โชติคุณ รอง ผบก.สส.สตม. ได้สั่งเจ้าหน้าที่ บก.สส.สตม. ติดตามกรณีที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์มีชาวต่างชาติแอบขโมย iPhone 17 ของบาริสต้าสาว ย่านทองหล่อ ซึ่งพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวมองโกเลีย ตระเวนก่อเหตุหลายครั้ง และวีซ่าขาดมาแล้ว 2 ปี
ต่อมา พ.ต.อ.พิสิษฐ์ ศรีอ่อน ผกก.2 บก.สส.สตม. และชุดสืบสวน กก.2 บก.สส.สตม. ได้ร่วมกันสืบสวนจนสามามารถจับกุมตัว MR.TUMENDELGER อายุ 38 ปี สัญชาติมองโกเลีย ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับศาลแขวงพระนครใต้ ที่ จ191/2568 ลง 25 มิ.ย.2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานฉ้อโกง และข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (452 วัน) พร้อมของกลางที่ถูกตรวจยึด โทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง
โดยผู้ต้องหารายดังกล่าวได้ก่อเหตุหลายครั้ง และหลบหนีมาอยู่ภายในโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยหลังจากทราบเหตุ สตม. ได้เร่งรัด ติดตาม และใช้การเฝ้าสะกดรอย ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้นำกำลังเฝ้าติดตามทั้งกลางวันและกลางคืน จนกระทั่งเวลาประมาณ 11.00 น. พบ MR.TUMENDELGER เดินออกมาบริเวณหน้าบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวให้ทราบ และแสดงหมายจับให้ผู้ต้องหาดู โดยแจ้งว่าต้องถูกจับกุมตามหมายจับดังกล่าว ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร พบว่า การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดแล้ว 452 วัน จากนั้นได้แจ้งข้อหาข้างต้นให้ทราบและควบคุมตัวนำตัวส่ง พงส.สน.ทองหล่อ ดำเนินการตามกฎหมาย
จากการขยายผลและตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่า โทรศัพท์มือถือที่ถูกขโมยตามข่าวในสื่อโซเชียลมีเดีย ผู้ต้องหาได้ขายไปแล้ว เป็นเงิน 10,000 บาท โดยประกาศขายในแฟลตฟอร์มขายสินค้า เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา และได้นัดเจอส่งมอบโทรศัพท์กันที่ห้างแห่งหนึ่ง ในพื้นที่เขตพระโขนง ผู้บังคับบัญชาจะได้กำชับเร่งรัดติดตาม โทรศัพท์มือถือดังกล่าวคืนผู้เสียหายต่อไป
ด้านนางสาวปาริชาติ ผู้เสียหาย ได้เดินทางมาที่ สน.ทองหล่อและชี้ตัวคนร้าย และยืนยันได้ถูกต้อง พร้อมกล่าวขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพจสายไหมต้องรอด และโดยเฉพาะทีมสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ทำงานได้อย่างรวดร็ว สามารถจับคนร้ายได้ ตอนแรกก็ไม่มีความหวังจะจับตัวคนร้ายได้ และคิดว่าจะไม่ได้โทรศัพท์คืน ตอนนี้มีความหวังมากขึ้น ขอบคุณเจ้าหน้าที่ สตม. ที่เร่งติดตามกรณีนี้