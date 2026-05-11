“ทักษิณ” รายงานตัวกรมคุมประพฤติ เดือนละครั้งจนกว่าจะพ้นโทษ ก.ย.69

MGR Online - ทนายวิญญัติ เผย “ทักษิณ” ต้องรายงานตัวเดือนละครั้ง รวม 4 ครั้งก่อนพ้นโทษ จนถึง ก.ย.69 เงื่อนไขห้ามออกนอก กทม. หากมีเหตุจำเป็นต้องขออนุญาต ส่วนต่างประเทศหมดสิทธิ์
วันนี้ (11 พ.ค.) นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า นายทักษิณจะต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 4 เดือน จนกว่าจะพ้นโทษ ครั้งแรก คือ วันที่ 25 พฤษภาคม , ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน , ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กรกฎาคม และ ครั้งที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม แต่การไปรายงานตัวแต่ละครั้งสามารถแจ้งเลื่อนออกไปได้หากมีเหตุจำเป็น
ส่วนเงื่อนไขเบื้องห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย เช่น ดื่มสุรา เสพยาเสพติด กระทำความผิดอาญาอื่น ต้องพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามบ้านเลขที่ที่แจ้งไว้ คือบ้านจันทร์ส่องหล้า จรัญสนิทวงศ์ 71 ห้ามออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร แต่หากจะเดินทางไปต่างจังหวัดต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อน และห้ามเดินออกนอกประเทศ