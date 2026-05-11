“สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา” เสด็จเป็นประธานสมโภช “พระเจ้าอโศกมหาราช” ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง อ.สูงเนิน พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมพิธีแน่น สะท้อนศรัทธาไทย-ศรีลังกาอันยิ่งใหญ่

สมเด็จพระมหาสังฆนายก (พระสังฆราชฯ) วารากาโกดะศรีญาณรัตนะมหาเถโร แห่งอัสคิริยา สยามวงศ์ ประเทศศรีลังกา เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีสมโภชพระรูปเหมือน “พระเจ้าอโศกมหาราช” ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ โดยความร่วมมือระหว่าง พระมหาธีรนาถ อคุคธีโร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง และมูลนิธิทนายกองทัพธรรม นำโดย นายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิฯ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบ งดงาม และเปี่ยมด้วยแรงศรัทธา พุทธศาสนิกชนจากหลายจังหวัดต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว เดินทางขึ้นสู่ลานพิธีบนยอดภูผาสูง เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่โดดเด่นตระหง่าน
ภายในพิธีมีการรำบวงสรวงถวายพระเจ้าอโศกมหาราช โดยขบวนรำอันอ่อนช้อยประกอบเสียงดนตรีพิธีกรรม สร้างบรรยากาศแห่งความขลังและความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้าสู่พิธีพราหมณ์บวงสรวง จุดธูปเทียนบูชาและอ่านโองการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ท่ามกลางความสงบนิ่งและความเลื่อมใสของผู้ร่วมงาน ก่อนร่วมกันโปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายสักการะแด่พระรูปเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและบ้านเมือง
จากนั้นเข้าสู่พิธีสงฆ์สมโภชและเจริญพระพุทธมนต์ โดยสมเด็จพระมหาสังฆนายก (พระสังฆราชฯ) วารากาโกดะศรีญาณรัตนะมหาเถโร เสด็จจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกาประกอบพิธีให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ เสียงสวดชัยมงคลดังกึกก้องไปทั่วบริเวณพิธี ท่ามกลางความปลาบปลื้มและความซาบซึ้งของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
ภายในพิธี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมจุดธูปเทียนสมโภช ขณะที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงถวายเครื่องสักการะและเจิมป้ายศิลาฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ พร้อมกันนี้ พระมหาธีรนาถ อคุคธีโร พร้อมคณะศรัทธา ได้ร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ฝ่ายศรีลังกา ขณะที่คณะสงฆ์ไทยได้ถวายเครื่องสักการะและของที่ระลึกแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเคารพ ศรัทธา และความปลื้มปีติของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ข้าราชการในจังหวัด คุณอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ดารานักแสดงชื่อดัง ประชาชนผู้ร่วมพิธีอย่างหาที่สุดมิได้
พิธีสมโภชพระรูปเหมือน “พระเจ้าอโศกมหาราช” ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แล้ว ยังสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคณะสงฆ์ไทยและศรีลังกา ที่ร่วมกันสืบทอดและธำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงงดงามสืบไปในอนาคต