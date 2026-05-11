ตร.แจง “เฉิงเจ้า หวู” ได้บัตรประชาชนมาถูกต้อง ไม่เกี่ยวข้องคดี “หมิงเฉิน ซัน”

สน.เพชรเกษมชี้แจงผลตรวจสอบบัตรประชาชน “เฉิงเจ้า หวู” ยืนยันทำบัตรที่เขตบางแคจริงเมื่อปี 51 ได้สัญชาติไทยโดยการพิสูจน์สัญชาติ ไม่เกี่ยวข้องคดีคลังแสง “หมิงเฉิน ซัน”
จากกรณีผู้ใช้โซเชียลมีเดียยังแชร์ภาพบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ “นายเฉิงเจ้า หวู” ระบุที่อยู่ในเขตบางแค พร้อมตั้งคำถามว่าบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับคดีคลังแสงชลบุรีหรือไม่ และชาวจีนสามารถถือครองบัตรประชาชนคนไทยได้อย่างไรนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (11 พ.ค.) มีรายงานว่า สน.เพชรเกษม ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่า ตามที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ว่า “ไม่ใช้เฉพาะหนุ่มจีนเจ้าของคลังแสงมีเลขบัตรปชช.-มีชื่อในทะเบียนบ้าน เข้าออกไทยบ่อย บิ๊กต่ายสนใจตรวจสอบบุคคลนี้มั้ยครับ ชื่อจีน มีเลข 13 หลัก มีชื่อในทะเบียนบ้าน”และมีภาพบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้า ปรากฎ ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ และรายละเอียดตามบัตร
เนื่องจาก บุคคลดังกล่าว มีที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนที่ปรากฎตามสื่อออนไลน์ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สน.เพชรเกษม
พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม จึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่อยู่ดังกล่าวเบื้องต้นตรวจสอบแล้วได้สัญชาติไทยมาอย่างถูกต้องและสำนักงานเขตยืนยัน ว่าได้สัญชาติไทยโดยการพิสูจน์สัญชาติ
อย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวได้สัญชาติไทยมาตั้งแต่รุ่นปู่ ขณะที่จากการประสานข้อมูลกับสำนักงานเขตบางแค ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ทำบัตรประชาชนที่เขตบางแคจริง โดยได้สัญชาติไทยมาถูกต้องตั้งแต่ปี 2551
ส่วนที่อยู่ที่ปรากฏภายในบัตรประชาชนนั้น เป็นที่พักอาศัยของครอบครัวซึ่งอยู่กันหลายคน จากการตรวจสอบพบว่าที่บ้านประกอบอาชีพค้าส่งเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารและมีการงานอาชีพที่มั่นคง ขณะเดียวกันชายชาวจีนรายนี้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้จักกับนายหมิงเฉิน ซัน ชายชาวจีนที่ครอบครองคลังแสงอาวุธสงครามที่ จ.ชลบุรีแต่อย่างใด