"ทักษิณ" บอกเป็นอัลไซเมอร์แล้ว หลังควง "แพทองธาร" รายงานตัวคุมประพฤติ

"อุ๊งอิ๊งค์" ประคอง "ทักษิณ" เข้ารายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรก "ทักษิณ" ยิ้มทักทายสื่อก่อนตอบคำถามเรื่องความจำว่า "จำอะไรไม่ได้แล้ว เป็นอัลไซเมอร์" ก่อนขึ้นรถกลับบ้านจันทร์ส่องหล้า
วันนี้ (11 พ.ค.) ที่สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และทนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายของนายทักษิณ ซึ่งเดินทางมาเพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1
โดยทันทีที่นายทักษิณเดินทางมาถึงได้ นางสาวแพรทานได้ประคองนายทักษิณขึ้นไปบนสำนักงานชั้น 2 โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการดำเนินการเรื่องเอกสาร
ภายหลังจากดำเนินเรื่องเอกสารเสร็จสิ้นแล้วนายทักษิณได้เดินทางลงมา ก่อนยิ้มและโบกมือทักทายผู้สื่อข่าว ผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามว่า ได้หรือไม่จำกันได้หรือไม่ เพราะตอนที่ ตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อเข้าส่งถึงหน้าประตูเรือนจำ นายทักษิณจึงตอบกลับว่า “จำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย เป็นอัลไซเมอร์แล้ว” หลังจากนั้นนายทักษิณ และ น.ส.แพทองธาร ขึ้นรถก่อนเดินทางไปบ้านจันทร์ส่องหล้า