“ทักษิณ” สวมเสื้อโปโลคอปกสีขาว กางเกงขายาวสีกรมท่าเข้ม ตัดผมรองทรงสูง เปิดประตู เดินออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม สวมกอดลูกหลานชินวัตรยิ้มปลื้ม “อิ๊งค์” น้ำตาคลอ “ทักษิณ” ยกมือไหว้ โบกมือทักทายคนเสื้อแดง แกนนำคนสำคัญเพื่อไทย ต่างสวมกอดกันด้วยความซึ้งตื้นตัน เสียงตะโกนแห่งความคิดถึงดังก้องลานเรือนจำฯ หลังเฝ้านับวันระหว่างคุมขัง 243 วัน หรือ 8 เดือน ต่างตะโกน “เรารักทักษิณ” และ “ไชโย” ก่อนร่วมเคารพเพลงชาติไทยในเวลา 8 โมงตรง และเคลื่อนรถออกจากพื้นที่เรือนจำฯ
ภายหลังจากที่ครอบครัวชินวัตรเดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เพื่อรอรับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากการได้พักโทษคุมประพฤติ เนื่องด้วยรับโทษจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3 ของคำสั่งบังคับโทษ 1 ปี หรือระยะเวลา 8 เดือน (หรือ 243 วัน) จึงมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้พักโทษทั่วไปและให้คุมประพฤติไปจนกว่าพ้นโทษในวันที่ 9 ก.ย.69 โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกับแกนนำพรรคเพื่อไทย มาร่วมกันเฝ้ารอคอยนั้น
วันนี้ (11 พ.ค.) เวลา 07.40 น. ณ บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินออกจากประตูหน้าเรือนจำฯ สวมชุดโปโลคอปกสีขาว กางเกงขายาวสีกรมท่าเข้ม ตัดผมรองทรงสูง ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ “อิ๊งค์” , น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ “เอม” ตามด้วย ด.ช.ชินวาคิน คุณากรวงศ์ หรือ “น้องวาคิน” บุตรชายคนเล็กของ น.ส.พินทองทา และนายพานทอง แท้ชินวัตร หรือ “โอ๊ค” ต่างเข้าสวมกอด ซึ่งในระหว่างนั้นปรากฏว่า น.ส.แพทองธาร มีน้ำตาคลอๆ ส่วน น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือติ๊ก ภรรยาของนายพานทองแท้ ได้ยกมือไหว้นายทักษิณ ต่อมาเป็นนายศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือไปป์ อายุ 23 ปี บุตรชายเพียงคนเดียวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินเข้าไปยกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุง
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ตื้นตัน และเต็มไปด้วยเสียงเฮร้องดีใจจากคนเสื้อแดงด้วยคำว่า “เรารักทักษิณ” และไชโย และยังมีการมอบดอกกุหลาบสีแดงให้อดีตนายกรัฐมนตรีอีกด้วย หลังถูกคุมขังมา8 เดือน หรือ 243 วัน จากนี้ นายทักษิณ ต้องเข้าสู่กระบวนการพักโทษคุมประพฤติ ต่อไป
จากนั้น เวลา 8.00 น. นายทักษิณได้เดินมายืนตรงบริเวณด้านหน้าเสาธงวงเวียนเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อแสดงความเคารพเพลงชาติไทย พร้อมกับครอบครัวชินวัตรและแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยทุกคน เมื่อร้องเพลงชาติไทยจบ หน่วยรักษาความปลอดภัยประจำตัวนายทักษิณหลายนาย ได้นำนายทักษิณขึ้นรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อ Mercedes-Maybach S 580 e (เมอร์เซเดส-มายบัค) สีทูโทน ทะเบียน พท 4444 กรุงเทพมหานคร ก่อนที่นายทักษิณจะได้ลดกระจกลง เพื่อโบกมือร่ำลาทุกคนที่มารอรับและให้กำลังใจ ก่อนที่ตัวรถจะเคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่หน้าประตูเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อตรงไปยังบ้านจันทร์ส่องหล้า ซึ่งเป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 07.25 น.ที่ผ่านมา บรรยากาศบริเวณโดยรอบเรือนจำฯ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด มีสื่อมวลชนหลากหลายสำนักมาปักหลักติดตามทำข่าวต่อเนื่อง และคนเสื้อแดงได้ทยอยเข้าพื้นที่ ก่อนที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยสามี นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือปอ พร้อมด้วย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ น้องเขยของนายทักษิณ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายบุญธรรมคนโตของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ได้เดินทางมาถึงบริเวณพื้นที่เรือนจำกลางคลองเปรมแล้ว โดยได้มีการยกมือไหว้สวัสดีทักทายคนเสื้อแดง และแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สุไพรพล เพ็ญแข คู่สมรสของจักรภพ เพ็ญแข นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีต รมว.กลาโหม นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ หลานชายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตแกนนำ นปช. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด น.ส.จิราพร สินธุไพร เป็นต้น ขณะที่ก็มีเพื่อนร่วมรุ่นของนายทักษิณ ชินวัตร จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รุ่น มงฟอร์ต 2508 มาร่วมยืนรอต้อนรับบริเวณประตูหน้าเรือนจำฯ