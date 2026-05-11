หนุ่มหลอนยา ขโมย ฉกเงินใต้เบาะวินจยย. ขณะเผลอนอนหลับ อ้างเมายาไม่รู้ตัว

ตร.รวบหนุ่มเมายา B5 ย่องขโมยกุญแจวินจยย.ขณะนอนหลับ ฉกเงินใต้เบาะ อ้างไม่ได้ขโมยแค่เมายาไม่รู้ตัว จะให้คืนเงินขอยอมติดคุก
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่า "ไม่เจรจาแล้ว จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด"
ภาพจากกล้องวงจรปิด วันที่ 27 เม.ย. 69 เวลา 02.46 น. จับภาพเหตุการณ์ขณะคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น ผมสั้นเกรียน สวมเสื้อยืดสีดำ ใส่กางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ เดินเข้ามานั่งที่วินจยย. และใช้โทรศัพท์มือถือส่องไฟไปที่ผู้เสียหายขณะนอนหลับอยู่บนโซฟา และเอื้อมมือไปหยิบสิ่งของบางอย่าง (คาดว่าเป็นกุญแจรถจยย.) ก่อนจะเดินหายไป และเดินกลับมาบริเวณที่ผู้เสียหายนอนหลับอยู่ เมื่อผู้เสียหายขยับตัว คนร้ายจึงรีบเดินไปที่รถจยย.ของตัวเองและขับหลบหนีไป
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 69 ที่ สภ.ปากเกร็ด พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด , พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รองผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด ,พ.ต.ท.วิศิษฏ์ ชมเชย สว.สส.สภ.ปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ปากเกร็ด ได้ร่วมกันจับกุมนายเกริกเกียรติ พรถึง หรือเติ้ล ฉายา "บั๋ม B5" อายุ 21 ปี โดยจับกุมตัวได้ที่คอนโดย่านเมืองทองธานี พร้อมด้วยของกลางคือ 1.เสื้อยืดคอกลม สีดำ จำนวน 1 ตัว 2.กางเกงขาสั้น สีดำ ลายขาว จำนวน 1 ตัว 3.รองเท้าเตะ สีดำ จำนวน 1 คู่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือ ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะ
จากการสอบถาม นายเกริกเกียรติ ผู้ต้องหา เล่าว่า วันเกิดเหตุตนกำลังกลับบ้านบริเวณซอยปากด่าน ปากเกร็ด แต่ตอนนั้นตนเมายากล่อมประสาท B5 จึงไม่รู้ตัวและจำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไป ส่วนภาพกล้องวงจรปิดจับภาพจะเห็นว่าตนเดินเข้าไปที่วินจริง แต่ตนไม่ได้ขโมยเงิน เพราะลุงวินจยย.ตนก็รู้จักเขามาก่อน แต่เขาอ้างว่าตนเอาเงินเขาไปจำนวน 4,000 บาท เป็นเศษเงินเหรียญใต้เบาะ ซึ่งตนไม่ได้เอาไป ใครจะมีเงินเยอะขนาดนั้น แต่เรื่องเมายาตนยอมรับว่าเมาจริง หลังจากเกิดเหตุมีลุงวินจยย.โทรติดต่อพี่สาวตนมา และติดต่อตนมาเช่นกัน แต่ติดต่อตนมาว่าจะให้ตนชดใช้เงินจำนวน 6,000 บาท แต่ตนไม่มีและไม่ได้เอาเงินจำนวนนี้ไป คิดว่าเขาเรียกเงินตนเกินไป ตนจึงขอยอมติดคุก และไม่ขอชดใช้ใดๆทั้งสิ้น