xs
xsm
sm
md
lg

หนุ่มหลอนยา ขโมย ฉกเงินใต้เบาะวินจยย. ขณะเผลอนอนหลับ อ้างเมายาไม่รู้ตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตร.รวบหนุ่มเมายา B5 ย่องขโมยกุญแจวินจยย.ขณะนอนหลับ ฉกเงินใต้เบาะ อ้างไม่ได้ขโมยแค่เมายาไม่รู้ตัว จะให้คืนเงินขอยอมติดคุก

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่า "ไม่เจรจาแล้ว จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด"

ภาพจากกล้องวงจรปิด วันที่ 27 เม.ย. 69 เวลา 02.46 น. จับภาพเหตุการณ์ขณะคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น ผมสั้นเกรียน สวมเสื้อยืดสีดำ ใส่กางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ เดินเข้ามานั่งที่วินจยย. และใช้โทรศัพท์มือถือส่องไฟไปที่ผู้เสียหายขณะนอนหลับอยู่บนโซฟา และเอื้อมมือไปหยิบสิ่งของบางอย่าง (คาดว่าเป็นกุญแจรถจยย.) ก่อนจะเดินหายไป และเดินกลับมาบริเวณที่ผู้เสียหายนอนหลับอยู่ เมื่อผู้เสียหายขยับตัว คนร้ายจึงรีบเดินไปที่รถจยย.ของตัวเองและขับหลบหนีไป

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 69 ที่ สภ.ปากเกร็ด พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด , พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รองผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด ,พ.ต.ท.วิศิษฏ์ ชมเชย สว.สส.สภ.ปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ปากเกร็ด ได้ร่วมกันจับกุมนายเกริกเกียรติ พรถึง หรือเติ้ล ฉายา "บั๋ม B5" อายุ 21 ปี โดยจับกุมตัวได้ที่คอนโดย่านเมืองทองธานี พร้อมด้วยของกลางคือ 1.เสื้อยืดคอกลม สีดำ จำนวน 1 ตัว 2.กางเกงขาสั้น สีดำ ลายขาว จำนวน 1 ตัว 3.รองเท้าเตะ สีดำ จำนวน 1 คู่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือ ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะ

จากการสอบถาม นายเกริกเกียรติ ผู้ต้องหา เล่าว่า วันเกิดเหตุตนกำลังกลับบ้านบริเวณซอยปากด่าน ปากเกร็ด แต่ตอนนั้นตนเมายากล่อมประสาท B5 จึงไม่รู้ตัวและจำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไป ส่วนภาพกล้องวงจรปิดจับภาพจะเห็นว่าตนเดินเข้าไปที่วินจริง แต่ตนไม่ได้ขโมยเงิน เพราะลุงวินจยย.ตนก็รู้จักเขามาก่อน แต่เขาอ้างว่าตนเอาเงินเขาไปจำนวน 4,000 บาท เป็นเศษเงินเหรียญใต้เบาะ ซึ่งตนไม่ได้เอาไป ใครจะมีเงินเยอะขนาดนั้น แต่เรื่องเมายาตนยอมรับว่าเมาจริง หลังจากเกิดเหตุมีลุงวินจยย.โทรติดต่อพี่สาวตนมา และติดต่อตนมาเช่นกัน แต่ติดต่อตนมาว่าจะให้ตนชดใช้เงินจำนวน 6,000 บาท แต่ตนไม่มีและไม่ได้เอาเงินจำนวนนี้ไป คิดว่าเขาเรียกเงินตนเกินไป ตนจึงขอยอมติดคุก และไม่ขอชดใช้ใดๆทั้งสิ้น







หนุ่มหลอนยา ขโมย ฉกเงินใต้เบาะวินจยย. ขณะเผลอนอนหลับ อ้างเมายาไม่รู้ตัว
หนุ่มหลอนยา ขโมย ฉกเงินใต้เบาะวินจยย. ขณะเผลอนอนหลับ อ้างเมายาไม่รู้ตัว
หนุ่มหลอนยา ขโมย ฉกเงินใต้เบาะวินจยย. ขณะเผลอนอนหลับ อ้างเมายาไม่รู้ตัว
หนุ่มหลอนยา ขโมย ฉกเงินใต้เบาะวินจยย. ขณะเผลอนอนหลับ อ้างเมายาไม่รู้ตัว