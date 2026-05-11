อาจารย์ "ลักกี้" ครูเพลงลูกทุ่งชื่อดัง หลายโรครุมเร้า ไรเงินรักษา นอนซมอยู่ในห้องพัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



นักดนตรี-นักประพันธ์เพลงให้อดีต นักร้องดัง ล้มป่วยด้วย 10 โรคร้าย ไร้เงินรักษารอวันสิ้นลมหายใจ

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 69 ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ภายในคอนโดแห่งหนึ่งใกล้แยกสะพานพระนั่งเกล้า ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีนักดนตรี-นักประพันธ์เพลงในอดีตซึ่งแต่งเพลงให้นักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้ว หลายราย ล้มป่วยด้วยโรคร้ายถึง 10 โรค อยู่ภายในห้องพักแบบตามมีตามเกิด โดยไม่มีเงินรักษา ใช้เพียงแค่บัตรทอง 30 บาท ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกโรค

ภายในห้องพักชั้น 7 ของคอนโดแห่งนี้ พบผู้ป่วยทราบชื่อคือนายบุญถม พรมรินทร์ อายุ 68 ปี นอนอยู่บนเตียงในสภาพอิดโรย ท้องบวมเป่ง บริเวณขาทั้งสองข้างดำจนเห็นเป็นรอยช้ำเลือด เพราะเกิดจากอาการไตวายระยะ 5 (ระยะสุดท้าย) รวมทั้งโรคเบาหวานที่กำลังรุมเร้าอยู่ในขณะนี้ แต่ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงจึงไม่มีเงินที่จะไปหาหมอ ได้แต่ใช้บัตรทอง 30 บาท รักษาประทังชีวิตไปในแต่ละวัน และไม่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้ตื่นมาจะมีลมหายใจหรือเปล่า

นายบุญถม หรือที่ ลูกศิษย์ลูกหารู้จักกัน ดีในนามอาจารย์ "ลักกี้" เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำตาคลอว่า ในอดีตตนเองเคยแต่งเพลงให้นักร้องดังมาแล้วหลายราย อาทิเพลงป๋าคะป๋าขา ร้องโดยดาวมยุรี เพลง ถูกลืมสัญญา ร้องโดย สันติ ดวงสว่าง เพลง ครูสมชาย ร้องโดย ประภัสสร พรสวรรค์ เพลง สวยไม่สร่าง ,ชาติชาย ตชด ร้องโดย ไอ้หนุ่มมาดเท่ เอ ลูกทุ่งไมค์ทอง ที่สำคัญตนเองยังแต่งเพลงเรียบเรียงเสียงประสานให้นักร้องสาวเสียงดี "แตง บูรณ์เรือง ภูกองทอง" ทั้งอัลบั้ม 12 เพลงดังในสมัยนั้น คือ 1.นิราศรักเกาะเกร็ด 2.ใจใกล้ตัว 3.สุดทางรัก 4.สาวบ้านแพง 5.ครู 6.บิดรมารดา 7.อาลัยน้องอ้อม 8.ไปดีมาดี 9 อาทรทหารไทย 10.สาวหนองคาย 11.พรพ่อแล และ 12.ดนตรีสุดทางรัก ในปี 2550 อีกด้วย

หลังจากนั้นมาตนก็ยึดอาชีพเป็นนักดนตรี เล่นเปียโนอยู่ในโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งย่านจังหวัดนนทบุรี มีรายได้พออยู่พอกินไม่ลำบากขัดสน จนกระทั่งในปี 58 ตนล้มป่วยด้วยโรคร้ายแรงถึง 10 ชนิด ที่ตรวจพบ คือ 1.มะเร็งตับ 2 .เบาหวาน 3.ไตวายระยะ 5 (ระยะสุดท้าย) 4.ต่อมลูกหมากโต 5.ซีสต์ในไต 6.ต้อหินด้านขวา ต้อกระจกด้านซ้าย 7.หูดับ 8.ปอดติดเชื้อ 9 ตับแข็ง และ 10.ไวรัสตับอักเสบบี เงินทองที่เก็บไว้ก็หมดไปกับการรักษาตัวเอง ปัจจุบันต้องใช้บัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค แต่ก็ไม่สามารถรักษาโรคและเบิกตัวยาบางตัวได้ มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนไปรักษาอาการหูดับ คุณหมอคิดค่ารักษาพยาบาล 7,800 บาท ตนเองไม่มีเงินติดตัวเลย ก็เลยกลับบ้านจนคุณหมอต้องโทรมาตามและบอกว่าให้กลับมารักษาทางโรง พยาบาลให้ผ่อนส่งได้ แต่ตนก็จนปัญญาเพราะไม่มีเงินเลย ตอนนั้นก็ต้องปล่อย เลยตามเลยไปจนถึงวันนี้

ทุกวันนี้ตนก็ไม่ได้ไปทำงานเล่นดนตรีมาแล้ว 2 เดือน ค้างค่าเช่าห้อง ถึง 4 เดือน เดือนละ 3,000 บาท ทางเจ้าของห้องเขาก็สงสารและใจดีมีเมตตา ให้ตนอยู่ไปก่อนถ้ามีเงินแล้วก็มาชำระในภายหลัง ตนมีคนดังๆหลายคนมาดูตนเล่นเปียโนที่โรงแรมประจำ และชื่นชอบในฝีมือ อาทิ พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ,พล.ต.ต.สมใจรัก เฮงตระกูล รวมทั้งศาสตร์อาจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน (ล่วงลับไปแล้ว) ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ใหญ่ที่ตนนับถือ ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้ว ทาง พล.ต.ต.สมใจรัก ท่านก็เมตตาช่วยเหลือตนเองมา 2,000 บาท ในการเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาล ตนก็หวังว่าแม้จะป่วยถึง 10 โรคร้าย แต่ก็ไม่เคยย่อท้อหรือคิดฆ่าตัวตาย หากหายดีมีกำลังก็ยังอยากจะกลับไปเล่นเปียโนที่โรงแรม ตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าจะมีผู้ใจบุญหรือลูกศิษย์ลูกหาที่ทราบข่าวและเคยรู้จักเมตตาช่วยเหลือพยาบาลในการรักษาตน











