“มวลชนเสื้อแดง” รอรับ ”ทักษิณ“ ปักหลักค้างคืนหน้าเรือนจำฯ - “โอ๊ค พานทองแท้” แวะส่งกำลังใจ

MGR Online - “มวลชนคนเสื้อแดง” ปักหลักรอข้ามคืน รอต้อนรับ ”ทักษิณ“ อย่างคับคั่ง หลังได้รับการลงโทษ ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม ด้านตำรวจคุมเข้มจราจร
วันนี้ (11 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา บริเวณริมถนนงามวงศ์วาน หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำฯ ต่างมารอให้กำลังใจกันอย่างคับคั่งเพื่อรอต้อนรับ นายทักษิณ เดินทางออกจากเรือนจำบริเวณหน้าประตูทางเข้า โดยคนเสื้อบางส่วนเดินทางมาจากต่างจังหวัดได้ปักหลักค้างคืนตั้งแต่ค่ำวานนี้ (10 พ.ค.) และบางส่วนทยอยเดินทางมาในช่วงเช้าวันนี้
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัย มีกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กำลังจากกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ มาคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณวันนี้ รวมแล้วกว่าหลายร้อยนาย
ขณะที่การจราจรในช่วงเช้านี้ ถนนงามวงศ์วานขาออก เริ่มมีการจราจรชะลอตัวบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในพื้นที่รวมตัวของกลุ่มมวลชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจจราจร และสน.ประชาชื่น คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
นอกจากนี้ ตลอด 2 ข้างทางตั้งแต่เมื่อวานนี้ (10 พ.ค.) มีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่เดินทางมากางเต็นท์แจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงตั้งร้านค้าแผงลอยขายเครื่องดื่มและอาหารจำหน่ายให้กับกลุ่มมวลชนด้วยเช่นกัน
หนึ่งในมวลชนที่เดินทางมาเป็นกำลังใจให้นายทักษิณวันนี้ เดินทางมาจาก จ.อุบลราชธานี โดยระบุว่าเดินทางมาถึงบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม มาถึงเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เดินทางมาโดยรถโดยสารจำนวนกว่า 10 คน มาจับจองที่นั่งเพื่อรอทักษิณได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แล้วหวังว่าจะได้พบหน้านายทักษิณ โบกมือให้กับกลุ่มประชาชนที่เดินทางมาเป็นกำลังใจ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ “โอ๊ค” บุตรชายคนโตของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นั่งรถผ่านบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ได้เปิดกระจกรถทักทายและยกมือไหว้ ก่อนกล่าวกับคนเสื้อแดงว่า “เจอกันพรุ่งนี้นะครับ” ขณะที่คนเสื้อแดงต่างเฮร้องดีใจ จับไม้จับมือและร่วมถ่ายภาพก่อนที่รถยนต์ของนายพานทองแท้ จะเคลื่อนตัวออกไป คาดว่าช่วงเช้าวันนี้จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัว