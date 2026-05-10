ปคบ. ยึด “บุหรี่เถื่อนล็อตใหญ่” ลอบส่งทั่วประเทศ หนีภาษีกว่า 14 ล้านบาท

MGR Online - บก.ปคบ. บุกตรวจยึด “บุหรี่เถื่อนล็อตใหญ่” ซุกศูนย์กระจายพัสดุบริษัทเอกชน ลอบส่งทั่วประเทศ หนีภาษีกว่า 14 ล้านบาท ขยายผลเครือข่าย
วันนี้ (10 พ.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. , พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์ และ พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ บัวรัตนกุล รอง ผกก.1 บก.ปคบ. สั่งการ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนำโดย พ.ต.ท.อนันต์ บัวแก้ว สว.กก.1 บก.ปคบ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปคบ. ตรวจยึดของกลาง บุหรี่ซิการ์แรตที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ มิได้ติดสแตมป์สรรพสามิต จำนวน 1,542 คอตตอน (15,420 ซอง หรือ 308,400 มวน) และ สำเนาเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ส่ง/ผู้รับ จำนวน 99 แผ่น รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 14,649,000 บาท ณ บริเวณศูนย์กระจายสินค้า บริษัทขนส่งเอกชน พื้นที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปคบ. ทราบว่าพบความเคลื่อนไหวของขบวนการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย ซึ่งมีการดำเนินการในลักษณะเครือข่าย โดยใช้ช่องทางออนไลน์รับคำสั่งซื้อ และมีการลักลอบใช้ระบบขนส่งพัสดุกระจาย “บุหรี่เถื่อนต่างประเทศ” ไปยังลูกค้าทั่วประเทศ โดยใช้ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทขนส่งเอกชน พื้นที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นช่องทางในการจัดส่งสินค้า
จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดมีการวางแผนอย่างเป็นอย่างดี โดยรับสินค้าจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และนำมาบรรจุใส่กล่องพัสดุทั่วไปใช้ชื่อผู้ส่ง–ผู้รับปลอม ส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนเพื่อกระจายสินค้าทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าตรวจสอบจุดกระจายสินค้า เมื่อเข้าทำการสุ่มตรวจพัสดุต้องสงสัย พบว่าภายในบรรจุสินค้าผิดกฎหมายจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งลุง จ.สงขลา พร้อมเร่งขยายผลเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการดังกล่าวมาดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป
โดยกล่าวหาว่า การจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศ (บุหรี่เถื่อน) ย่อมมีความผิดในข้อหา “ซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดย ประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตลอดจนสินค้าอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย”