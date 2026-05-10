ลากคอน้าหื่น! ขยี้กามหลานในไส้ ขู่ฆ่าปิดปากจนเหยื่อมีอาการผิดปกติ

แม่ช็อก! หมอแจ้งผลตรวจลูกสาวมีร่องรอยถูกข่มขืน เค้นจนยอมรับน้าแท้ๆ ขืนใจ 2 ครั้ง - ขู่ฆ่าปิดปาก คอมมานโดบุกจับขณะหนีกบดานนนทบุรี
วันนี้ (10 พ.ค.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.ศตวรรษ บุญมี ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายสมพร (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครราชสีมา ที่ จ.384/2566 ลงวันที่ 26 ต.ค.66 ข้อหา “พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีไปเพื่อการอนาจาร, กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ,ข่มขืนกระทำชำเราโดยใช้กำลังประทุษร้าย” ได้บริเวณริมถนนในพื้นที่ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ทั้งนี้เมื่อเดือน มิ.ย. 2566 มารดาของ น.ส.เอ (นามสมมติ) พาบุตรสาวไปตรวจร่างกายที่ รพ.วังน้ำเขียว หลังพบลูกสาวมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป หมอตรวจพบว่าเด็กถูกกระทำชำเรา จึงเค้นถามจนลูกสาวเปิดปากเล่าทั้งน้ำตาว่า ถูก นายสมพร น้าชายแท้ ๆ ข่มขืนมาแล้วถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ เดือน พ.ค.2563 ตอนนั้น น.ส.เอ เพิ่งอายุ 14 ปี เรียนอยู่ ม.2 ขณะนั่งเล่นมือถืออยู่ในบ้าน น้าชายย่องมาด้านหลัง โอบกอดลวนลาม ก่อนใช้กำลังฉุดกระชากลากตัวไปบ้านพักที่ห่างกันแค่ 5 เมตร แล้วลงมือข่มขืนจนสำเร็จความใคร่ พร้อมข่มขู่ “ห้ามร้อง! ถ้าขัดขืนจะฆ่าให้ตายและห้ามบอกใครเด็ดขาด”
ครั้งที่ 2 เดือน มิ.ย.2566 ขณะ น.ส.เอ อายุ 17 ปี นายสมพร ย่ามใจบุกมาก่อเหตุแบบเดิม โอบกอดจากด้านหลัง ลากไปที่นอน ปิดปาก ขู่จะซ้อมถ้าขัดขืน เด็กกลัวสุดขีดต้องยอมให้ย่ำยีซ้ำสอง จึงพาบุตรสาวเข้าแจ้งความ สภ.วังน้ำเขียว จ.ชัยภูมิ จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับ แต่ นายสมพร ไหวตัวทันหลบหนีมากบดานทำงานรับจ้างอยู่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลนานนับปี กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธข้อหาข่มขืนตอนเหยื่ออายุ 14 ปี แต่รับสารภาพว่าข่มขืนจริงตอนเหยื่ออายุ 17 ปี จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ภูเขียว ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป