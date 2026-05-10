ปคบ.ทลายโกดังปุ๋ยทุเรียนเถื่อน ยึดของกลาง 1.7 หมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้าน

ตำรวจ ปคบ. บุกทลายโกดังย่านสมุทรปราการ ยึด"ปุ๋ยทุเรียนเถื่อน" 1.7 หมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้าน พบนำผู้เชี่ยวชาญรีวิวสร้างความน่าเชื่อถือทางโซเชียล
วันนี้ ( 10 พ.ค. ) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ รรท.ผกก.2 บก.ปคบ.พ.ต.ท.พงษ์พนา กรีฑา สว.กก.2 บก.ปคบ. นำกำลังร่วมกับ นายเมธาสิทธิ์ คนการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ยึดของกลางผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไม่ได้ขึ้นทะเบียน 8 รายการ รวมกว่า 17,400 ชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท หลังสืบทราบมีการลอบขายออนไลน์ทาง TikTok, Facebook และ Lazada อ้างเป็น “ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” สำหรับทุเรียน ขนุน มะม่วง เน้นชูจุดขายเร่งลูก เพิ่มน้ำหนัก
จากการตรวจสอบพบมีการจัดฉากใช้ “ผู้เชี่ยวชาญ” รีวิวสร้างความน่าเชื่อถือ ขายกระปุกละ 575 บาท ยอดส่งวันละกว่า 300 ออเดอร์ พร้อมยึดสติ๊กเกอร์ฉลากภาษาไทยจำนวนมาก เตรียมติดบรรจุภัณฑ์หลอกเกษตรกร เบื้องต้นพบเป็นปุ๋ยที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เข้าข่าย “ปุ๋ยปลอม” ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย มาตรา 30 มีโทษจำคุก 5-15 ปี ปรับ 2 แสน-2 ล้านบาท ส่วนระบบจัดส่งบริหารโดยกลุ่มชาวเวียดนามซึ่งอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ
พล.ต.ต.คงกฤช กล่าวเตือนเกษตรกร ว่าให้ระวังขบวนการปุ๋ยเถื่อนแฝงในสื่อโซเชียล ช่วงฤดูผลไม้ มักใช้รีวิว-ผู้เชี่ยวชาญปลอมหลอกขายปุ๋ยไม่ได้มาตรฐานทำพืชเสียหาย ผลผลิตตกต่ำ กระทบรายได้ระยะยาว แนะซื้อจากแหล่งน่าเชื่อถือและตรวจสอบทะเบียนปุ๋ยก่อนใช้ทุกครั้ง