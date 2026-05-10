สั่งตั้ง คกก.สอบข้อเท็จจริง ปมปืนตำรวจพัวพัน คลังแสง “หมิงเฉิน ซัน”

ผบช.น.เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีจับคลังแสง “หมิงเฉิน ซัน” ผู้ต้องหาชาวจีน พบมีการครอบครองปืนของตำรวจ
วันนี้ (10 พ.ค.) มีรายงานว่า พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลงนามในคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 154/2569 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง” หลังปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์ กรณีเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่ง และพบชายชาวจีนชื่อ “Sun Mingchen” หรือ “หมิงเฉิน ซัน” พร้อมอาวุธปืน เครื่องกระสุน และอุปกรณ์จำนวนมาก
โดยในคำสั่งระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อาวุธปืนบางรายการที่ตรวจยึดได้ มีผู้ครอบครองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่ถูกตรวจยึด รวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวหรือไม่
ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 6 นาย มี พล.ต.ต.ธนกฤต บุญเจริญ รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานกรรมการ พร้อมกำชับให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
คำสั่งดังกล่าวลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 และลงนามโดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ด้าน พ.ต.อ.ธนกฤต กล่าวว่า หลังได้รับมอบหมายจะเรียกประชุมคณะทำงานเพื่อวางกรอบแนวทางสืบสวน โดยตั้งเป้าในการคลี่คลายข้อเท็จจริงให้ปรากฏ ว่าปืนดังกล่าวไปอยู่กับชายชาวจีนได้อย่างไร มีเส้นทางในการครอบครองอย่างไรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง จากนั้นก็จะเสนอการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการต่อไป