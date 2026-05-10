สมาคมภริยาอัยการ – อสส.มอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการและบุคลากรอัยการ 108 ทุน

สมาคมภริยาอัยการ –อสส.มอบทุนการศึกษาแก่บุตร ของข้าราชการและบุคลากรอัยการ รวม 108 ทุน นายกสมาคมภริยาอัยการ เปิดเผยภูมิใจที่ได้มีส่วนสำคัญ ขับเคลื่อนโครงการมอบทุนการศึกษา ด้าน “อิทธิพร” อสส. ระบุ โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้สำคัญที่สุดในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ
ที่สมาคมภริยาอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 พ.ค.2569 นางเกษร แก้วทิพย์ นายกสมาคมภริยาอัยการพร้อม ด้วยคณะกรรมการ และ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเรียนดี ให้กับ นักเรียน นักศึกษาบุตรของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดจำนวนทั้งสิ้น 108 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 52 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 43 ทุน ทุนละ 6,000 บาท และระดับอุดมศึกษา 13 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา พร้อมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสมาคมภริยาอัยการ และ นายศรุต รัฐรพี รองอัยการสูงสุด, นายพรชัย ชลวาณิชกุล อัยการอาวุโส และนายสุรเชษฐ์ งามวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
ภายหลังการดำเนินการมอบทุนการศึกษาเสร็จแล้ว
นางเกษร นายกสมาคมภริยาอัยการ กล่าวว่า มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่บุตรของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด สมาคมภริยาอัยการยึดมั่นในนโยบายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิภาพของครอบครัวชาวอัยการ “เพราะเราเชื่อมั่นว่า ครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็ง คือเบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคนทำงาน” โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาเท่านั้น แต่คือการส่งต่อความรัก ความปรารถนาดี และการเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนที่มีความวิริยะอุตสาหะ สมาคมภริยาอัยการเล็งเห็นเสมอว่า การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับการศึกษาของบุตรหลาน เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้ คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
“ ขอแสดงความชื่นชมต่อบุตรหลานทุกคนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดีในวันนี้ ผลความสำเร็จที่ปรากฎมิได้มาด้วยความบังเอิญ แต่เกิดจากความมีวินัย ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ ขอให้ลูกๆ ทุกคนรักษามาตรฐานความดีและความเก่งนี้ไว้ และจงระลึกเสมอว่าความรู้ที่ได้มานั้นจะสมบูรณ์พร้อมก็ต่อเมื่อเรานำไปใช้อย่างมีคุณธรรมและรู้จักการแบ่งปันคืนสู่สังคม”
ขณะที่ นายอิทธิพร อัยการสูงสุด กล่าวว่า รู้สึกยินดีและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนคนเก่ง ครอบครัวอัยการ ทุนการศึกษาที่ได้รับไปคือสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องยืนยันว่าความมุ่งมั่นของสมาคมภริยาอัยการ รวมทั้งของพวกเราทุกคนจะไม่ถูกละเลย ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ทำให้เรายืนหยัดได้อย่างมั่นคง คือความรู้ ในการสร้างสรรค์อนาคตพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีทั้งสติปัญญา คุณธรรม เพื่อที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติต่อไป ขอบคุณสมาคมภริยาอัยการที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษา และขอบคุณชมรมกอล์ฟอัยการที่ตนเองได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทุกปี