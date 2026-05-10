เกือบไม่รอด ลุงวัย 63 ปี ลื่นหน้าทิ่มตัวติดในถังน้ำขนาด120 ลิตรกู้ภัยเร่งช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้รับแจ้งเหตุมีคนติดอยู่ในถังน้ำขนาด 120 ลิตร ภายในห้องพัก คอนโดแห่งหนึ่งภายในซอยสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ภายในห้องดังกล่าวพบนายเทียนชัย ( ขอสงวนนามสกุล ) อายุ 63 ปี นอนขดตัวอยู่ในถังน้ำไม่สวมเสื้อผ้าสภาพอ่อนแรง ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องได้นำอุปกรณ์เลื่อยตัดเหล็กมาตัดถังออก ก่อนนำตัวนายเทียนชัยออกมาจากถังน้ำได้สำเร็จนายเทียนชัยอยู่ในสภาพอิดโรยจากการสำลักน้ำในถัง ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
จากการสอบสวนนายเทียนชัย ทราบว่าจังหวะก้มลงไปเพื่อจะล้างถังน้ำซึ่งมีน้ำอยู่เกือบเต็มถังเท้าลื่นกับพื้นห้องน้ำทำให้หน้าคะมำทิ่มลงไปในถังพยายามร้องให้ลูกสาวมาช่วยจนสำลักน้ำหายใจไม่ออก โชคดีที่ได้ลูกสาวมาช่วยทันทำให้รอดมาได้
สอบสวนลูกสาวนายเทียนชัย เล่าว่าได้ยินเสียงพ่อเรียกคิดว่าพ่อล้อเล่นเดินเข้าไปดูในห้องน้ำ พ่อลงไปอยู่ในถังน้ำโดยที่ถังยังตั้งอยู่ พยายามช่วยดึงพ่อออกจากถังน้ำ แต่ดึงไม่ออกตัดสินใจล้มถังน้ำลงเพื่อให้น้ำในถังไหลออกมาก่อนจะโทรขอความช่วยเหลือ