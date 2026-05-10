เดือดกลางถนน! หนุ่มไรเดอร์ร้องถูก 2 ชายคล้ายช่างรุมทำร้าย แฟนเข้าห้ามบาดเจ็บ วอนตร.เร่งตามตัว

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิด พร้อมข้อความระบุข้อความว่า “ 2-1 มีผู้หญิงได้รับบาดเจ็บ จุดเกิดเหตุ บริเวณถนนบางกรวย–ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รอรายละเอียดเพิ่ม ตามนี้เลยน่ะครับ 2รุม1 ผู้หญิงก็เจ็บด้วย รายละเอียดขอชี้แจ้งที่ สภ.บางบัวทอง ตามหมายเรียกน่ะครับ ” ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดวันนี้ 9 พ.ค.69 เวลา 22.00 น. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เข้าพูดคุยกับ นายภูวรินทร์ หว่างพันธ์ อายุ 26 ปี หนุ่มไรเดอร์ ผู้เสียหาย พร้อมน.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 27 ปี แฟนสาวที่ถูกทำร้ายในที่เกิดเหตุ ได้นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดให้กับทีมข่าวพร้อมทะเบียนรถจยย.ของผู้ก่อเหตุทั้ง 2 รายที่รุมทำร้ายร่างกาย
นายภูวรินทร์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ช่วงเวลาประมาณเที่ยงวัน ขณะนั้นตนเองพร้อม น.ส.นุ่น (ภรรยา)อายุ27ปี กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งของตามออเดอร์ให้ลูกค้า โดยขี่มาตามถนนรัตนาธิเบศร์ มุ่งหน้าสี่แยกบางพลู เพื่อเลี้ยวเข้าสู่ถนนบางกรวย–ไทรน้อย ระหว่างนั้นได้พบกับชายผู้ก่อเหตุที่ขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้า จนเกิดการโต้เถียงกันเล็กน้อย
นายภูวรินทร์ กล่าวต่อว่า ตนเองได้พูดเตือนอีกฝ่ายเพียงว่า “ขับรถดี ๆ แบบนี้มันอันตราย” เพราะยืนยันว่าตนเองเปิดไฟเลี้ยวถูกต้องแล้ว ก่อนที่ตนและคู่กรณีจะขี่รถตามกันมาจนถึงจุดเกิดเหตุตามภาพจากกล้องวงจรปิด และมีการโต้เถียงกันนานหลายนาที ระหว่างโต้เถียงกันผู้ก่อเหตุได้โทรศัพท์โทรเรียกเพื่อนมาเพิ่มอีก 1 คน และทันทีที่เพื่อนมาถึงก็ปรี่เข้ามาทำร้ายร่างกายตนเองทันที จนภรรยาที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บไปด้วย โดยภรรยาพยายามร้องห้าม แต่ชายทั้งสองคนยังไม่หยุดทำให้เสียหลักล้มบาดเจ็บ จนกระทั่งมีพลเมืองดีที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยห้ามเหตุการณ์ไว้ ตามที่ตนได้เห็นนั้นสังเกตได้ว่าคู่กรณีทั้งสองราย สวมเสื้อยูนิฟอร์มคล้ายเป็นพนักงานช่าง
หลังเกิดเหตุตนเองพยายามขอให้ทั้งสองฝ่ายอยู่รอเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนกลับขี่รถหลบหนีพร้อมท้าทายก่อนหนีไปว่า “มึงไปแจ้งความเลย” ซึ่งช่วงนั้นภรรยาของตนเองได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพรถของผู้ก่อเหตุเอาไว้เป็นหลักฐานโดยทะเบียนชัดเจนทั้งสองคัน หลังจากนั้นตนก็ได้นำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ
นายภูวรินทร์ กล่าวต่อว่า ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนน่าจะเป็นคนในพื้นที่ เนื่องจากหลังจากมีปากเสียงกับชายคนแรกได้ไม่นาน อีกฝ่ายก็สามารถเรียกเพื่อนมายังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ตนเองจำใบหน้าของทั้งคู่ไม่ได้ชัดเจน เพราะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ คาดว่าอายุประมาณ 30 ปีทั้งคู่ ตอนนี้ตนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากต้องวิ่งงานในพื้นที่หากตำรวจ ยังไม่สามารถเรียกตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนมารับทราบข้อกล่าวหาได้ตนก็ต้องระมัดระวังในการทำงาน เพราะต้องทำงานในพื้นที่ทุกวัน ส่วนในการดำเนินคดีนั้นหากผู้ก่อเหตุขอโทษตนกับเรื่องที่เกิดขึ้น ตนก็ยินดีที่จะขอโทษเช่นกัน จึงอยากให้มารีบพบตำรวจ การบาดเจ็บของตนตอนนี้ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและหลังหูเป็นรอยช้ำ รวมถึงหัวเข่า
ส้วนด้านน.ส.เอ (นามสมมุติ) ภรรยา เปิดเผยว่า ซึ่งตอนเกิดเหตุ รู้สึกตกใจจึงต้องห้ามตามทั้งสองฝ่ายตั้งแต่มีปากเสียงกันแล้ว แต่ปรากฏว่าขณะที่เพื่อนของผู้ก่อเหตุมาอีกคนหนึ่งได้ปรี่รีบเข้ามาทำร้ายร่างกายทำให้ตนได้ตกใจและเอาไปห้ามแต่ปรากฏว่าตน ได้เสียหลักแล้วล้มลงได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อศอกและหัวเข่า เป็นรอยฟกช้ำ ตอนนี้ตนเป็นห่วงสามีที่ต้องออกไปทำงานทุกวันเป็นห่วงความปลอดภัยเพราะต้อง เลี้ยงลูกอายุ 8 ขวบ อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการเรียกคู่กรณีมาดำเนินคดีตามกฏหมายให้เร็วที่สุด