ผงะ พบศพชายวัย 69 ปี เสียชีวิตปริศนาในสวนหย่อมใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน คาดเสียชีวิตมาแล้ว 1 เดือน

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุ พบศพชาย 1 ราย เสียชีวิตบริเวณสวนหย่อมใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จึงพร้อมด้วยแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้งรีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณริมบ่อน้ำ ภายในสวนหย่อม พบศพชาย 1 ราย ทราบชื่อคือนายวิโรจน์ ลิ้มดำรงค์ชิต อายุ 69 ปี ชาว กทม. นอนหงายเสียชีวิต สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาว ใส่กางเกงยีนส์ขายาว สวมนาฬิกา Smart Watch สีน้ำเงิน บริเวณข้อมือด้านซ้าย พบกระเป๋าคาดอยู่บริเวณเอว 1 ใบ ภายในกระเป๋ามีเอกสารบัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทรศัพท์มือถือ สมุดบัญชี 2 เล่ม และแว่นตา ห่างประมาณ 2 เมตร พบถุงใส่ยา จำนวน 1 ถุง สภาพศพเน่าเปื่อย คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1 เดือน ห่างไปประมาณ 10 เมตร พบของใช้ส่วนตัวอยู่ใต้สะพาน เบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต
นายเชิดชัย สุพิช อายุ 27 ปี อาชีพไรเดอร์ กล่าวว่า ตนคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนเร่ร่อนที่อยู่แถวนี้และเห็นเดินไปมาอยู่เป็นประจำ จะชอบมาแขวนเปลนอนตามต้นไม้ แต่ไม่เห็นมา 4-5 วันแล้ว ตนได้กลิ่นและพยายามเดินหาแต่ไม่พบ เพิ่งจะมาเจอวันนี้ ผู้เสียชีวิตน่าจะอายุประมาณ 60-70 ปี ล่าสุดที่เจอคือนอนอยู่ที่พื้น ขดตัวอยู่ ไม่แน่ใจว่าป่วยหรือป่าว คาดว่าไม่ใช่การฆาตกรรมเพราะแถวนี้มีคนอยู่
ร.ต.ท.วิโรจน์ เกตุเสมา รองสว.จราจร สภ.รัตนาธิเบศร์ กล่าวว่า เหตุเกิดประมาณ 17.00 น. ขณะตนอำนวยสะดวกการจราจรอยู่บริเวณใต้ทางด่วน มีประชาชนเดินมาแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณสวนหย่อม คาดว่าเสียชีวิตมาหลายวันแล้ว ยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือใคร และเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร แต่มีประชาชนบอกว่าน่าจะเป็นคนแถวนี้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ก่อนมอบร่างส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรต่อไป