ทลายเครือข่าย "บัญชีม้ามนุษย์" หลอกคนไทยข้ามแดนกัมพูชา สแกนหน้าเปิดบัญชีให้แก๊งสแกมเมอร์

ตำรวจ ปคม.ทลายเครือข่าย "บัญชีม้ามนุษย์" ข้ามชาติหลอกคนไทยข้ามแดนไปกัมพูชา บังคับสแกนหน้าเปิดบัญชีให้แก๊งสแกมเมอร์
วันนี้ ( 9 พ.ค. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. พ.ต.ท.กฤษดา จิระวาณิชกุล สว.กก.2 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม น.ส.วนิดา หรือ ตู่, นายนิเวช หรือ เฮียหมู, นางจรัสศรี หรือ เจ๊อ้อย และ นายบุญธรรม หรือ ขาว พร้อมกันนี้ยังอายัดตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้าอีก 5 ราย ประกอบด้วย น.ส.พัชรัตน์ หรือ แพต, นายสมชาย หรือ อบต.สมชาย, นายธงชัย หรือ แขก, นายสถาพร หรือ กอล์ฟ และ น.ส.เกศกนก หรือ น้ำหวาน ในข้อหา "ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันค้ามนุษย์ โดยเป็นธุระจัดหาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน" รวมถึงข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องรวม 12 ข้อหา พร้อมตรวจยึดของกลาง รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า 1 คัน รถกระบะ 4 คัน และโทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปคม. เปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ ที่บังคับใช้แรงงานคนไทยให้ไปเป็นบัญชีม้าให้กับแก๊งสแกมเมอร์ จากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม มีผู้ร่วมขบวนการมากกว่า 40 ราย และมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นระบบ
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออำนาจศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว 13 ราย กระทั่งสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญ ซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงคนไทยข้ามชายแดนได้ 4 รายดังกล่าว
จากการสืบสวนพบด้วยว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้จะไปรับคนไทยจากโรงแรมในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ก่อนพาไปส่งตามแนวตะเข็บชายแดนเพื่อให้ชาวกัมพูชามารับตัวข้ามแดนต่อ โดยมีนายบุญธรรม ซึ่งอยู่ในกลุ่มรถตู้ และรถโดยสารสาธารณะ เป็นผู้รับจ้างนำคนไทยจากกรุงเทพมหานครไปยัง จ.สระแก้ว ตามคำสั่งของหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ ส่วนผู้ต้องหาอีก 5 ราย ถูกอายัดตัวมาจากเรือนจำ หลังก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ กก.2 บก.ปคม. เคยเปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือน เม.ย.2569 นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหาอีก 4 ราย หลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนติดตามจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับพฤติการณ์ของขบวนการดังกล่าว พบว่าเป็นการล่อลวงคนไทยไปเป็น "บัญชีม้ามนุษย์" เพื่อใช้สแกนใบหน้าฟอกเงินให้กลุ่มสแกมเมอร์ เนื่องจากมาตรการปราบปรามของภาครัฐทำให้การหาบัญชีม้า แบบเดิมทำได้ยากขึ้น คนร้ายจึงเปลี่ยนวิธีมาใช้การหลอกสมัครงาน"แอดมินรายได้ดีในไทย" อ้างว่าอยู่ในพื้นที่ จ.สระแก้ว และไม่ต้องข้ามแดน แต่สุดท้ายกลับถูกบังคับพาตัวข้ามไปยังกัมพูชา
พ.ต.อ.วริษฐ์ เปิดเผยว่าขบวนการดังกล่าวมีการทำงานเป็นระบบถึง 9 ขั้นตอน ตั้งแต่การหาเหยื่อ เตรียมบัญชีในฝั่งไทย ลำเลียงคน พร้อมสอดแนมเส้นทางไปยังชายแดน ก่อนพาข้ามแดนโดยใช้อาวุธคุมตัว และกักขังบังคับให้สแกนใบหน้าเพื่อโอนเงินฟอกเงินให้เครือข่ายอาชญากรรม
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป