ผบ.ตร. ลุยติดตามคดี ชื่นชม "ส.ต.ท." ไหวพริบเยี่ยม ขยายผลรวบหนุ่มจีนซุกอาวุธสงคราม-ระเบิดเพียบ

ผบ.ตร. ลงพื้นที่ติดตามคดี ชื่นชมตำรวจจราจร สภ.นาจอมเทียน ไหวพริบเยี่ยม! ขยายผลจับกุม 2 ชาวจีนครอบครองอาวุธสงคราม-วัตถุระเบิดจำนวนมาก
วันนี้ (9 พ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมายัง สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี เพื่อตามคดีและและชื่นชม ส.ต.ท.นิลพัฒน์ ทองย้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.นาจอมเทียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง มีไหวพริบ และสังเกตความผิดปกติ จนนำไปสู่การขยายผลตรวจค้นและจับกุม 2 ชาวจีน พร้อมตรวจยึดอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดจำนวนมาก
สืบเนื่องจาก ส.ต.ท.นิลพัฒน์ ได้เข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ของชาวต่างชาติประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ มุ่งหน้าพัทยา ก่อนพบพิรุธภายในรถและประสานฝ่ายสืบสวนขยายผลไปยังบ้านพักในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กระทั่งตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมาก จึงประสานเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบและเก็บกู้โดยปลอดภัย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจและสังเกตความผิดปกติของเจ้าหน้าที่ตำรวจครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างของการทำงานเชิงรุกที่ช่วยป้องกันเหตุร้ายและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รอบคอบ และเป็นมืออาชีพ
ตำรวจภูธรภาค 2 ขอชื่นชมกำลังพลผู้ปฏิบัติทุกนาย ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน