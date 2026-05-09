ไล่ล่าระทึก! กกล.สุรศักดิ์มนตรี-สืบ ภ.4 รวบหนุ่มสระบุรีคาสวนยาง ยึดไอซ์ 238 กก.มูลค่าหลายร้อยล้าน คนร้าย 1 รายหนีรอดได้

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2569 รายงานข่าวจากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) เปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 2 โดย นบ.ยส.24 ได้อำนวยการให้กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ส่วนสกัดกั้นฯ ตอนบน และกองบังคับการควบคุมที่ 2 (ร.13) โดยชุดปฏิบัติการข่าวที่ 4 กกล.สุรศักดิ์มนตรี บูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 ปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
สืบเนื่องจากเมื่อกลางดึกวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ท้ายหมู่บ้านไคสี หมู่ 6 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ โดยใช้รถยนต์กระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ สีดำ ทะเบียน กว 9026 นครปฐม เป็นพาหนะลำเลียง เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามเส้นทางต้องสงสัยอย่างใกล้ชิด
กระทั่งเวลาประมาณ 00.30 น. พบรถต้องสงสัยขับเข้ามายังพื้นที่เป้าหมาย ก่อนเลี้ยวเข้าไปในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้าน เมื่อรถยนต์ขับออกมา เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด ท่ามกลางความมืดในสวนยาง ก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ 1 ราย ขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก 1 คน อาศัยความมืดหลบหนีไปได้
จากการตรวจค้นรถยนต์ พบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำจำนวน 8 กระสอบ ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารและกระบะท้าย เมื่อตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ “ไอซ์” น้ำหนักรวมประมาณ 238 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหา ทราบชื่อคือ นายเอกราช ลือดารา หรือ “ปาร์ม” อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดสระบุรี พร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมด ประกอบด้วย ไอซ์ 238 กิโลกรัม และรถยนต์กระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ สีดำ 1 คัน ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หอคำ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนี และเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ต่อไป
รายงานข่าวระบุว่า การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญของกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยงานความมั่นคง ในการเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศ