ไม่รอด! รวบนักโทษแหกคุกธัญบุรี อ้างต้องการเคลียร์ปัญหาครอบครัว

MGR Online - ราชทัณฑ์ร่วมตำรวจ จับกุมผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอธัญบุรี หลบหนีระหว่างฝึกวิชาชีพ ให้ญาติประสานเข้ามอบตัวที่ จ.ชลบุรี ปมเหตุมีปัญหาครอบครัว
จากกรณี นายเสกสรร รูปทอง อายุ 37 ปี 10 เดือน ซึ่งต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกาย และเหลือโทษจำคุกอีก 23 วัน (กำหนดพ้นโทษในวันที่ 30 พ.ค.2569) ได้ก่อเหตุหลบหนีระหว่างออกฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2569 เวลาประมาณ 10.47 น. นั้น
วันนี้ (8 พ.ค.) กรมราชทัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในเส้นทางการหลบหนีและบ้านญาติ จนนายเสกสรร รูปทอง ผู้ต้องขังหลบหนีดังกล่าวได้ติดต่อญาติให้ประสานเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี เพื่อขอเข้ามอบตัว เมื่อเวลาประมาณ 21.50 น. ของวันนี้ (8 พ.ค.) เป็นที่เรียบร้อย โดยจับกุมตัวได้บริเวณริมถนน 344 พื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เบื้องต้นสาเหตุการหลบหนีเกิดจากมีปัญหาทางครอบครัว จึงตัดสินใจหลบหนีเพื่อออกไปเคลียร์ปัญหาดังกล่าว
กรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่แจ้งเบาะแส และให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีดังกล่าวกลับมาได้สำเร็จ ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะเพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มากยิ่งขึ้นต่อไป