CIB ร่วมคัดกรองเข้มต่างชาติพำนักระยะยาวในไทย ตัดตอนปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

CIB ผนึกกำลังหน่วยงานความมั่นคง-เอกชน ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย คัดกรองชาวต่างชาติผู้พำนักระยะยาวในประเทศไทยป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
วันนี้ (8 พ.ค.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ปอท.) เป็นตัวแทนร่วมกับ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (TPC) และหน่วยงานด้านความมั่นคงของภาครัฐ รวม 5 หน่วยงาน เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการตรวจสอบและคัดกรองสมาชิกชาวต่างชาติผู้พำนักระยะยาวในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงและการตรวจสอบประวัติบุคคลอย่างรัดกุม ครอบคลุมทั้งด้านอาชญากรรม เทคโนโลยี การข่าว และการเงิน โดยมีหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB), สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของการคัดกรองชาวต่างชาติผู้พำนักระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาการกระทำความผิดในราชอาณาจักรและอาชญากรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติที่เลือกประเทศไทยในการเป็นหมุดหมายสำหรับการพำนักระยะยาว