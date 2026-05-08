ตร.ทางหลวงรวบโจรตระเวนลักทรัพย์หอพักพยาบาลทั่วประเทศ

ตำรวจทางหลวงรวบโจรตระเวนงัดหอพักพยาบาลทั่วประเทศ เข้าไปลักทรัพย์ พบมีคดีติดตัวอื้อ
วันนี้ ( 8 พ.ค.)พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการพ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.ทศพล กิติลาภ สวญ.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.กรณ์ บริรักษ์กุล สว.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล. จับกุม นายมงคลชัย อายุ 50 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี ที่ 219/2569 ลงวันที่ 7 พ.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยใช้ยานพาหนะฯ ” ได้บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 37 กิโลเมตรที่ 38+700 (ขาเข้า) ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สืบเนื่องจากนายมงคลชัยผู้ต้องหา ได้ร่วมกับพวกแต่งตัวลักษณะคล้ายช่างใช้รถสองคันตระเวนลักทรัพย์ในเคหะสถานโดยเน้นหอพักพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งผู้ต้องหาใช้วิธีการเคาะประตู ไล่สุ่มเพื่อตรวจสอบว่ามีคนอยู่ในห้องหรือไม่ หากมีคนมาเปิดประตูก็จะแกล้งว่าเคาะผิดห้อง หากห้องไหนไม่มีคนก็จะงัดประตูเข้าไปลักทรัพย์ ส่วนรถที่ใช้ก่อเหตุจำนวน 2 คัน ยี่ห้อเดียวกัน แต่คนละสี เพื่อให้ผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการติดตาม
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งได้รับแจ้งว่าผู้ต้องหากำลังนั่งรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโคโรล่าแอลติส สีขาว ทะเบียน 6 ขฉ-4746 กรุงเทพมหานคร ผ่านจ.ประจวบคีรีขันธ์จึงเข้าสกัดจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับคดีลักทรัพย์ 9 ครั้ง และคดียาเสพติดอีก 1 ครั้งในหลายพื้นที่ จึงนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป