จับเครือข่าย บช.ม้าข้ามชาติ จ้างชาวพัทลุงเปิดบัญชีใช้ฉ้อโกง เสียหายรวม 21 ล้าน

ตำรวจกองปราบตามรวบเครือข่ายบัญชีม้าข้ามชาติรายสำคัญ จ้างชาวบ้านพัทลุงเปิดบัญชีใช้ฉ้อโกงรวม 70 คดี มูลค่าความเสียหาย 21 ล้านบาท
วันนี้ ( 8 พ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.แดนรบ สมัยชูเกียรติ สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายณัฐพล อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1334/2569 ลงวันที่ 6 มี.ค.69 ข้อหา “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันเป็นอั้งยี่,ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณาเพื่อให้มีการซื้อ ขาย บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ” ได้หน้าบริษัทแห่งหนึ่ง หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ระยอง ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ทั้งนี้จากการสืบสวนคดีฉ้อโกงออนไลน์หลายคดีทั่วประเทศพบเส้นทางการเงินถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของชาวบ้านในพื้นที่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เหมือนกันทั้งหมด เมื่อขยายผลทราบว่ามีเครือข่ายจัดหาบัญชีม้ารายใหญ่ชักชวนชาวบ้านกว่า 30 คน ในหมู่บ้านเดียวกันเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีผู้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงรวม 70 คดี มูลค่าความเสียหาย 21 ล้านบาท
ต่อมาชุดสืบสวน กก.6 บก.ป.ได้สืบสวนขยายผลทราบถึงกลุ่มขบวนการ จนขอศาลออกหมายจับไว้ ก่อนระดมกำลังจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการได้จำนวนหลายรายทั้งคนไทย และมาเลเซีย ต่อมาสืบทราบว่า นายณัฐพล ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการรายสำคัญได้หลบหนีมาทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ จ.ระยอง จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.6 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป