สองจีนแสบ หวังก่อการร้ายพลีชีพพัทยา แต่เดชะบุญ รถเกิดคว่ำระหว่างทาง จนถูกรวบในที่สุด

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 8 พฤษภาคม เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งสีขาวไม่ทราบทะเบียน พลิกคว่ำด้วยตัวเอง บริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายเก่า ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากฝนตก ทำให้ถนนลื่น
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ ห้วยใหญ่ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบชายหญิงชาวจีน 2 ราย คือ Ma Yu Hsih และ Sun Mingchen จึงตรวจสอบภายในรถ พบอาวุธปืนพกสั้นอยู่ภายใน จึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่ 45/90 หมู่บ้านเดอะเมเปิ้ล หมู่ 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย ปืน M4 จำนวน 2 กระบอก แมกกาซีนบรรจุกระสุนเต็มจำนวน 13 แมก ตัวจุดระเบิด 2 ชิ้น ระเบิดมือ กระสุนปืน และเสื้อเกราะจำนวนมาก
รายงานข่าวระบุว่า พบเสื้อเกราะ 2 ตัว สีดำและสีน้ำตาล ภายในมีการบรรจุวัตถุระเบิด C4 เต็มพิกัด เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาเป็นชายชาวจีนจากพื้นที่ราบสูง ถือบัตรต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย มาเช่าบ้านพักอยู่โดยไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง ให้การว่ามีการสั่งซื้ออาวุธผ่านโซเชียล และนัดรับของในจังหวัดระยอง จากการสอบปากคำผู้ต้องหาอ้างว่าซื้อมาสะสมเพราะความชอบส่วนตัว และจะมาใช้ในการฆ่าตัวตาย
สำหรับชายชาวจีนรายดังกล่าว เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ ส่วนหญิงชาวจีน เดินทางเข้ามาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การ เนื่องจากอาวุธที่ตรวจพบเป็นอาวุธสงครามที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และโดยปกติใช้ในภารกิจทางทหาร
ทั้งนี้ วัตถุระเบิด C4 เป็นระเบิดทางทหารที่มีอานุภาพสูง มักใช้ในภารกิจเฉพาะด้าน เช่น การรบหรือการก่อการร้าย ขณะที่กระสุนปืนที่พบเป็นขนาด 5.56 มม. แบบ M193 ซึ่งมีเครื่องหมาย LOT RTA ผลิตโดยโรงงานผลิตกระสุนของกรมสรรพาวุธทหารบก เพื่อใช้ในราชการทหาร