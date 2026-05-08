ผบช.น.รุดเยี่ยมตำรวจ บก.จร.บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โครงการ "เหลียวหลังแลหน้า"

MGR Online-ผบช.น.พร้อมด้วย รรท.นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร.รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ดาบตำรวจ บก.จร.บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการ "เหลียวหลังแลหน้า"
วันนี้ (8 พ.ค.) ที่อาคารอิสระ บก.จร.ซอยวิภาวดีรังสิต 62 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.พร้อมด้วย พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ (นายแพทย์ สบ 8) รรท.นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร. พล.ต.ต.ทินกร สมวันดี ผบก.อก.บช.น. พล.ต.ต.สิทธิชัย ศรีโสภาเจริญรัตน์ ผบก.อคฝ. พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.ธนโชติ ฤกษ์ดี ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ธราธิป ดิษฐ์ศิริ รอง ผกก.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.5 บก.จร.
ร่วมกับคณะแพทย์ใหญ่ รพ.ตร.ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญมอบเงินช่วยเหลือและกระเช้าผลไม้ ด.ต.ชาญวิทย์ แสนแก้ว ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร.ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการ "เหลียวหลังแลหน้า" เพื่อข้าราชการตำรวจบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ เป็นโครงการ "เหลียวหลังแลหน้า" เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และโรงพยาบาลตำรวจ โดยจะส่งทีมแพทย์และผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน หรือที่พักตำรวจ ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการทำงาน เพื่อให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ และติดตามอาการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดต่อไป.