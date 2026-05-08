ปคม.รวบแอดมินกลุ่มลับ โพสต์คลิปอนาจารเด็กชาย ฟันรายได้เดือนละ 1-2 หมื่น

ตำรวจ ปคม.บุกรวบแอดมินกลุ่มลับ โพสต์คลิปร่วมเพศเด็กชายวัย 16 ปี เรียกเก็บค่าสมาชิกหัวละ 199 ต่อเดือน สารภาพฟันรายได้เดือนละ 1-2 หมื่นบาท
วันนี้ (8 พ.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม สว.กก.3 บก.ปคม. นำกำลังร่วมกับ มูลนิธิ OUR RESCU จับกุม นายสุทิวัส (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2548/2569 ลงวันที่ 6 พ.ค.69 ข้อหา "ค้ามนุษย์ โดยเป็นธุระจัดหา เพื่อการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกเด็กฯ, พาเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร,พรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร ,ครอบครอง ส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็ก ฯ, ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ , แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก หรือยินยอมให้เด็กแสดง หรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร" ได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งใน ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจสอบพบบัญชี X ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนเข้ากลุ่มลับของเทเลแกรม ซึ่งมีรูปภาพ คลิปโป๊เปลือยและมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชายอายุต่ำกว่า 18 ปี เรียกเก็บค่าสมาชิกเป็นรายเดือน 199 บาท ตลอดชีพ 699 บาท กลุ่มดังกล่าวมีผู้ติดตาม 95,700 คน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปคม., เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง, เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง และ มูลนิธิ OUR RESCU ได้เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ที่ปรากฏในคลิป ก่อนส่งเข้าคุ้มครองที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ นายสุทิวัส ซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มลับไว้ ก่อนเข้าจับกุมได้พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการกระทำความผิด
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นแอดมินสร้างเทเลแกรมโพสต์คลิปลามกอนาจาร และตนเป็นผู้ถ่ายทำด้วยตนเองทั้งหมด ทำมาประมาณ 2 ปี มีรายได้เดือนละ 10,000 - 20,000 บาท ส่วนคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์กับ นายเอ ตนเองเป็นผู้ถ่าย แล้วนำคลิปไปขายในกลุ่มเทเลแกรมเพื่อหารายได้ และโพสต์คลิปลง Only Fans เพื่อหารายได้อีกช่องทางหนึ่ง จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป