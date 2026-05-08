รวบหนุ่มไอร์แลนด์ ลักลอบ Overstay ซุกแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ร.ต.ต.สถาพร สุภาจันทร่่ รอง สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ร.ต.ท.ฐากูร แสงหน่อ รอง สวป. ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 นำกำลังเข้าจับกุม Mr.Jayden Lee Morgan อายุ 27 ปี ชาวไอร์แลนด์ ในข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay) ซึ่งสามารถจับกุมตัวได้ที่ฮัทอินท์ปาย รีสอร์ท ห้องหมายเลข 1 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ก่อนจะควบคุมตัวมาสอบสวนที่ สภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การว่า ได้เดินทางมาเข้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งมาในฐานะนักท่องเที่ยว โดยลงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ และตามวีซ่าจะสามรถอยู่ในประะทศไทยได้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2568 แต่ก็ยังลักลอบอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฏหมาย
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน แจ้งข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีที่ สภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน