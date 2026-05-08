“โทน บางแค” พบ ตร.ชี้ตัวยืนยันบุคคลเอาผิด ปัดเนรคุณ “มาดามเก่ง”

“โทน บางแค” พร้อมทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน ชี้ตัวยืนยันบุคคลเอาผิด 5 ราย ปฏิเสธเนรคุณ “มาดามเก่ง”
วันนี้ (8 พ.ค.) ที่ สน.พหลโยธิน นายโทนทอง สุขแก่น หรือ โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง พร้อมทนายความได้เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อชี้ตัวยืนยันตัวบุคคลที่จะแจ้งความดำเนินคดี ว่า เป็นบุคคลใดบ้าง แต่มีบางคนที่ไม่ทราบชื่อสกุลจริง จึงนำภาพถ่ายมาให้ และมอบหลักฐานสำคัญทุกอย่างที่เกี่ยวกับคดีให้ตำรวจ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เดินทางเข้ามาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้วรอง ผบช.ก. หรือบิ๊กเต่า มาดามเก่ง และพวกรวม 5 คน
โดยหลังจากการสอบปากคำ 1 ชั่วโมง โทน บางแค ออกมาเปิดเผยว่า สำหรับการผ่อนชำระหนี้ ยืนยันไม่เบี้ยว มีการผ่อนชำระพร้อมดอกเบี้ยอยู่ตลอดเวลา ส่วนทรัพย์สินบางอย่างมาจากการทำธุรกิจมานานกว่า 10 ปี และทรัพย์สินหลายๆ อย่างตนก็มีมาก่อนที่จะรู้จักกับมาดามเก่ง
สำหรับกรณีที่นำพระเครื่อง 152 องค์ มาค้ำประกันวงเงินกู้ 180 ล้านบาท ประเมินราคาพระเครื่อง 400-500 ล้านบาท ยืนยันว่า เป็น นาย ต.เต่า ที่เป็นคนสนิทของมาดามเก่ง และพระเครื่องบางส่วนในจำนวนนี้ตนก็เคยซื้อมาจากนาย ต. นาย ต.เป็นคนเดียวกันกับการตีราคาในครั้งที่สอง 35-40 ล้านบาท ซึ่งมีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า โทน และนาย ต. รู้เห็นกันหรือไม่ นายโทนก็บอกว่า ยอมรับว่า นาย ต. ประเมินครอบคลุมกับทรัพย์ที่นำมาวาง ซึ่งตัวเลข 400-500 ล้านบาท ตนไม่ได้พูด เพียงแค่ทราบว่าพระเครื่อง 152 องค์ เกินวงเงิน 180 ล้านบาท ส่วนการประเมินรอบที่สอง ที่เหลือราคาเพียงแค่ 35-40 ล้านบาท ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ตนไม่ทราบว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้มาดามเก่งไม่พอใจหรือไม่
ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตพระเครื่องราคา 400-500 ล้านบาท ทำไมถึงไม่ขายแล้วนำเงินมาใช้หนี้ นายโทนชี้แจงว่า ทรัพย์สินไม่ได้มีเพียงแค่เงินสด แต่มีหลายๆ รายการที่ตนได้ทยอยชำระหนี้ไปหมดแล้วหลายรายการ ซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุในการรับสภาพหนี้ทั้งสองสัญญา ซึ่งมีการเสียดอกเบี้ย หากอยากรู้ข้อเท็จจริง ให้ไปสอบถาม “อั๋น โกกิ” เซียนพระ ที่เสียค่าดอกเบี้ยให้มาดามเก่งสูงถึง 200 ล้านบาท แต่ตนที่กู้เงิน 800 ล้านบาท ต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไร พร้อมกับยืนยันว่า ถ้ามาดามเก่งไม่เชื่อมั่น จะมาลงทุนกับตนหรือไม่
ส่วนที่มีหลายคนมองว่าทำเป็นขบวนการ นายโทนยืนยันว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่มีรายชื่อปรากฏ ขณะนี้ขอเน้นไปที่ตัวเองและมาดามเก่งเท่านั้น ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีบางคนที่ยังเป็นลูกหนี้ตนอยู่ แต่ที่โดนดึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากไปร้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ขอให้ทุกคนคิดเอาเองว่าเป็นเพราะอะไร
การที่ไปแสดงตัวเมื่อวานนี้ก็ยอมรับว่ารู้สึกร้อนใจเนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ ถ้าหากมีหมายเรียก หรือหมายจับ ก็สามารถติดต่อตนได้ตลอดเวลา จะไม่หนีไปไหน แต่ตนถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนหนีหนี้ พร้อมกับตั้งคำถามว่าเรื่องทั้งหมดถ้าหากไม่เกิดขึ้นจริงว่าตนถูกข่มขู่ เซียนพระคนหนึ่งจะกล้าดำเนินคดีกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือไม่
และที่สังคมมองว่านายโทนเนรคุณมาดามเก่ง นายโทนบอกว่า ทุกทรัพย์สินมีการตอบแทนเป็นการเสียดอกเบี้ย ส่วนความสัมพันธ์ภูมิหลัง ขอให้ไปไล่ย้อนดูว่านายทุนมีจุดประสงค์อะไร