"นาวันเทีย สเปน" เสนอจัดหาเรือฟริเกตให้ ทร. อัดโปรต่อเรือในไทย 100% พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

"นาวันเทีย สเปน" ประกาศจับมือพันธมิตรไทยเสนอต่อเรือฟริเกตให้กองทัพเรือ สร้างในประเทศ 100% พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ ชูจุดแข็งยกระดับอุตสาหกรรมและแรงงาน
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 พ.ค.2569 ที่โรงแรม Bangkok Marriott Hotel บริษัทนาวันเทีย ประเทศสเปน ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทยื่นข้อเสนอโครงการจัดหาเรือฟริเกต ของกองทัพเรือ ได้จัดแถลงความร่วมมือ ต่อเรือฟริเกตทั้งลำ 100% ในประเทศไทย
โดยนายโฆเซ อิกนาซิโอ นาบาส รูบิโอ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย ฝ่ายพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท นาวันเทีย กล่าวว่า จากที่บริษัทนาวันเทียได้รับการติดต่อจากกองทัพเรือไทย เพื่อจัดทำแผนการสร้างเรือฟริเกต ในประเทศไทยให้สมบูรณ์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นนั้น ทางบริษัทนาวันเทียได้เตรียมข้อเสนอที่มีความเสี่ยงต่ำในการสร้างเรือฟริเกตในประเทศไทย
โดยการประกอบเป็นส่วนๆ โดยอู่ต่อเรือในประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทนาวันเตียวางแผนที่ร่วมมือกับอู่ต่อเรือและบริษัทในท้องถิ่นในการดำเนินการก่อสร้างในประเทศไทย 100% เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สูงสุด บริษัทนาวันเทียจะเป็นผู้ออกแบบ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านเทคนิค และส่งมอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ToT) ที่จำเป็นสำหรับการจัดการ การผลิต การบูรณาการ และการทดสอบ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การก่อสร้างเรือฟริเกตในประเทศไทย 100% บริษัทนาวันเทียยิ่งเพิ่มความมั่นใจในความสำเร็จของข้อเสนอที่ส่งไปยังกองทัพเรือยิ่งขึ้น จากที่ได้เข้าตรวจสอบขีดความสามารถที่อู่ต่อเรือ มาซัน และ อาชิมา รวมถึงที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชแล้ว
ด้าน นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ นายกสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย กล่าวต่อว่า นาวันเทีย ได้วางแผนสร้างเรือฟริเกตทั้งลำ 100% ในประเทศไทย พวกเราพร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปรับแบบวิศวกรรม การวิศวกรรมเพื่อการผลิต การก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนภารกิจและการพัฒนาที่จำเป็นอื่น ๆ ซึ่งจะมีการหารือและตกลงร่วมกัน ต่อไป เพื่อสนับสนุนให้ นาวันเทีย และ GDS สามารถส่งมอบเรือฟริเกตให้แก่กองทัพเรือไทยได้อย่างประสบความสำเร็จ พร้อมเชื่อว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน และประสบการณ์ด้านการก่อสร้างจากโครงการเรือฟริเกตนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศไทย ในการต่อเรือรบและเรือเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป
ขณะที่ พล.ร.อ.สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช ประธานกรรมการบริษัท โกลเด้น ซัพพลาย กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท โกลเด้นฯ และ บริษัท นาวันเทีย ทำงานมาด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ กำลังสร้างผลงานปรับปรุงขีดความสามารถ เรือของกองทัพเรืออยู่แล้ว 3 ลำ( เรือช้าง เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงนาราธิวาส)เราอยู่ในกิจการร่วมค้ากับ นาวันเทีย เป็น local partner ที่จะประสานงานให้โครงการสำเร็จภายในประเทศ
ทั้งนี้การเข้ากิจการร่วมค้า และความร่วมมือของเราและ นาวันเทีย ก็ทำเพื่อให้สามารถเสนอข้อเสนอให้กับกองทัพเรือให้ดีและคุ้มต่อ ชาติและกองทัพเรือให้มากที่สุด ด้วยแนวทางของกิจการร่วมค้าของเราประเทศไทย จะมีความสามารถในการสร้างเรือฟริเกต ทั้งลำในไทย ตั้งแต่ลำแรกในการสร้างเรือในไทย แรงงานจะต้องพึ่งแรงงานไทยทั้งสิ้น เป็นการสร้างประสบการ ยกระดับทักษะ และรายได้ให้กับแรงงานไทย
อย่างไรตามกองทัพเรือต้องมีเรือฟริเกตอีกจำนวนมาก ด้วยแนวทางของเรา กองทัพเรือจะสามารถจัดหาเรือให้ครบอัตราความจำเป็น ได้ภายในประเทศทั้งหมด ส่วนห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทย จะได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินการของโครงการ เป็นแหล่งรายได้แหละประสบการณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากยังมีอีก 5 บริษัทฯ เข้ายื่นข้อเสนอ
1.บริษัท Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (สาธารณรัฐเกาหลี)
2.บริษัท Singapore Technologies Engineering Ltd. (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
3.บริษัท Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri A.Ş. (สาธารณรัฐตุรกี)
4.บริษัท TAIS Gemi İnşa ve Teknoloji A.Ş. (สาธารณรัฐตุรกี)
5.บริษัท Hanwha Ocean Co., Ltd. (สาธารณรัฐเกาหลี)
โดยขณะนี้ คณะกรรมการที่กองทัพเรือแต่งตั้งขึ้นจะดำเนินการพิจารณาข้อเสนอของทุกๆ บริษัทโดยละเอียด ครอบคลุมในประเด็นสำคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ข้อเสนอทางเทคนิค ข้อเสนอด้านการชดเชยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Offset) และข้อเสนอด้านราคา โดยกระบวนการพิจารณาดังกล่าว คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนเศษ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ